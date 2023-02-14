На "Вернадському" показали закоханих пінгвінів. ФОТО

Пінгвіни вважаються одними з найвірніших тварин з найромантичнішими звичками у світі птахів.

До Дня Святого Валентина у Національному антарктичному науковому центрі показали добірку фото закоханих птахів.

"Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумують за ними.

Віримо, що любов і добро неодмінно здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше – з миром і Перемогою", – зазначили полярники.

Фото: Сергій Глотов та Марта Дзиндра

Американське видання The Wayne Stater пояснює, чому пінгвіни – символ свята усіх закоханих. Ось кілька цікавих фактів про кілегрудих птахів.

Під час залицяння самець пінгвіна знаходить найгладший камінчик, щоб подарувати самиці. Якщо їй сподобається, вона покладе подарунок в гніздо. Після цього птахи вже вдвох збирають запас камінчиків, щоб підготуватися до висаджування яєць.

Романтика на льодовому материку

Самці пінгвінів також можуть виражати свою "любов" фізично. Наприклад, танцюють від радості, коли побачать самицю.

Коли пінгвіни знаходять своє кохання, вони також можуть співати для обраниці. Деякі пінгвіни настільки гармонійні зі своїми "спорідненими душами", що пісні, які вони виконують один для одного, на 100% унікальні.