Як правильно зустрічати військового, який повернувся з війни? Поради психолога

За даними Мінветеранів, після війни учасники бойових дій та їхні родичі становитимуть 10% населення України.

Щоб зробити повернення військових у цивільне життя комфортним, необхідно дотримуватися низки правил у спілкуванні.

Навіть до перемоги ці правила актуальні, якщо військовий повертається додому під час ротації, після поранення або завершення служби.

У Національній гвардії пояснили, як правильно зустрічати військових після повернення з фронту.

Як поводитися з людиною, яка повернулася з війни?

✅ Мінімізуйте пафосність самої зустрічі.

Люди, які повертаються з фронту, дуже чутливі до награної щирості.

"Їм не потрібні квіти, оркестр та оплески. Зустріньте їх тишею та розумінням – це допоможе їм відчувати вашу щирість помислів", – радить військовий психолог НГУ.

✅ Поважайте тих, хто повернувся з фронту.

Не думайте, що всі, хто був на війні, психічно нездорові люди, закликають в НГУ.

✅ Прийміть нові цінності людини.

"Будьте готові, що у воїна зміняться життєві принципи. Будьте готові, що після війни у нього може змінитися ставлення до матеріальних цінностей", – наголошують у Нацгвардії.

✅ Підготуйте родичів до прибуття воїна з фронту.

З рідними військових мають ще до приїзду проходити інформаційні бесіди щодо того, як не травмувати захисників у колі родини та підтримати у суспільстві під час адаптивного періоду.

Підготуйте рідних, що людина, яка повертається з фронту, може бути конфліктною. Запропонуйте допомогу військового психолога у випадку подібних ситуацій.

✅ Дайте час розібратися з військовими питаннями по приїзду.

Якщо боєць у спокійному режимі по приїзду може владнати ділові моменти, він не принесе зброю додому, де є діти, та не матиме у майбутньому конфліктів з керівництвом. Усе це дасть змогу якісно відпочити після ротації.

✅ Вчіться критично сприймати інформацію, коли військовий на фронті.

Не довіряйте інформації про бойові дії з неперевірених джерел та не вганяйте в паніку рідних на фронті.

✅ Повідомляйте, що вдома все добре.

"Кожен боєць хоче знати, що хоча б вдома у нього мир і спокій", – наголошує військовий психолог.

Що не варто робити?

❌ Уникайте конфліктів.

Негативні емоції різного характеру повертають військового у минуле на війні, де він відчував щось подібне. Негативні емоції вивільняють у ньому воїна, готового до захисту від ворога.

❌ Не намагайтеся зрозуміти реальність, у якій живуть воїни.

❌ Не запитуйте про загиблих побратимів.

❌ Не завантажуйте побутовими справами.

Обмежте військового від сімейних побутових справ на декілька місяців – будьте самостійними у вирішенні дріб'язкових питань.

❌ Обмежте розмови про війну.

Не цікавтеся ходом бойових дій та місцем перебування бійців.