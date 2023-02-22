Як правильно зустрічати військового, який повернувся з війни? Поради психолога

За даними Мінветеранів, після війни учасники бойових дій та їхні родичі становитимуть 10% населення України.
Щоб зробити повернення військових у цивільне життя комфортним, необхідно дотримуватися низки правил у спілкуванні.
Навіть до перемоги ці правила актуальні, якщо військовий повертається додому під час ротації, після поранення або завершення служби.
У Національній гвардії пояснили, як правильно зустрічати військових після повернення з фронту.
|Фото: sinenkiy/Depositphotos
Як поводитися з людиною, яка повернулася з війни?
✅ Мінімізуйте пафосність самої зустрічі.
Люди, які повертаються з фронту, дуже чутливі до награної щирості.
"Їм не потрібні квіти, оркестр та оплески. Зустріньте їх тишею та розумінням – це допоможе їм відчувати вашу щирість помислів", – радить військовий психолог НГУ.
✅ Поважайте тих, хто повернувся з фронту.
Не думайте, що всі, хто був на війні, психічно нездорові люди, закликають в НГУ.
✅ Прийміть нові цінності людини.
"Будьте готові, що у воїна зміняться життєві принципи. Будьте готові, що після війни у нього може змінитися ставлення до матеріальних цінностей", – наголошують у Нацгвардії.
✅ Підготуйте родичів до прибуття воїна з фронту.
З рідними військових мають ще до приїзду проходити інформаційні бесіди щодо того, як не травмувати захисників у колі родини та підтримати у суспільстві під час адаптивного періоду.
Підготуйте рідних, що людина, яка повертається з фронту, може бути конфліктною. Запропонуйте допомогу військового психолога у випадку подібних ситуацій.
✅ Дайте час розібратися з військовими питаннями по приїзду.
Якщо боєць у спокійному режимі по приїзду може владнати ділові моменти, він не принесе зброю додому, де є діти, та не матиме у майбутньому конфліктів з керівництвом. Усе це дасть змогу якісно відпочити після ротації.
✅ Вчіться критично сприймати інформацію, коли військовий на фронті.
Не довіряйте інформації про бойові дії з неперевірених джерел та не вганяйте в паніку рідних на фронті.
✅ Повідомляйте, що вдома все добре.
"Кожен боєць хоче знати, що хоча б вдома у нього мир і спокій", – наголошує військовий психолог.
Читайте також: Як підтримати близьку людину на війні. Поради психологів
Що не варто робити?
❌ Уникайте конфліктів.
Негативні емоції різного характеру повертають військового у минуле на війні, де він відчував щось подібне. Негативні емоції вивільняють у ньому воїна, готового до захисту від ворога.
❌ Не намагайтеся зрозуміти реальність, у якій живуть воїни.
❌ Не запитуйте про загиблих побратимів.
❌ Не завантажуйте побутовими справами.
Обмежте військового від сімейних побутових справ на декілька місяців – будьте самостійними у вирішенні дріб'язкових питань.
❌ Обмежте розмови про війну.
Не цікавтеся ходом бойових дій та місцем перебування бійців.
Читайте також: Що не можна робити, якщо у близької людини ПТСР? Пояснює МОЗ