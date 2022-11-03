Що не можна робити, якщо у близької людини ПТСР? Пояснює МОЗ

Через війну у багатьох українців може розвинутись посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – зокрема, у військових та ветеранів.

Люди з ПТСР не можуть передбачити, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться їхні симптоми.

У більшості випадків їх запускають внутрішні і зовнішні чинники, які називають тригерами, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Якщо у вашої близької людини ПТСР, потрібно знати, як поводитись, щоб не зашкодити їй та зменшити кількість потенційних тригерів. У МОЗ пояснили, як це зробити.

Що таке ПТСР?

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це тривожний розлад, спричинений дуже стресовими, лякаючими або тривожними подіями, пише Національна служба охорони здоров’я Великої Британії.

Тригери, що провокують симптоми ПТСР, можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

Внутрішні тригери – це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події).

Зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.

Як зменшити ризики впливу тригерів?

❗️ Обмежуйте перебування в місцях скупчення людей без потреби.

❗️ Уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рінгтони тощо).

❗️ Не створюйте ситуацій, в яких можливе виникнення тригерів.

❗️ Не створюйте гучних звуків.

❗️ Зведіть до мінімуму несподіванки.

❗️ Не торкайтеся тіла людини і не обіймайте її без дозволу.

Що не можна робити, якщо у людини ПТСР?

❌ Просити розповісти про травматичний досвід. Людям із ПТСР може бути складно говорити, до того ж, це може спричинити ретравматизацію.

❌ Знецінювати пережитий досвід.

❌ Героїзувати.

❌ Вимагати (або просити) щоби людина опанувала себе – це не в межах її можливостей.

❌ Звинувачувати людину і дорікати їй через те, як саме вона може реагує та проявляє емоції.

❌ Підтримувати уникання наявних психологічних та фізичних симптомів.

❌ Говорити, що ви знаєте і розумієте, що вона відчуває.

❌ Говорити, що їй пощастило вижити – люди, які пережили травматичні події, часто не почуваються щасливими.

❌ Говорити, що пора припинити поводитися, як на війні.

❌ Говорити, що час лікує.

❌ Різко змінювати плани.

Як підтримати людину з ПТСР?

✅ Подбайте про її базові потреби: приготуйте поїсти, візьміть на себе інші побутові справи.

✅ Допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки.

✅ Пропонуйте підтримку і тепло. Будьте виваженими, дбайливими, обережними.

❌ Не знецінюйте і не будьте занадто вимогливими.

✅ Коли людина наважиться говорити, може статися, що вона захоче говорити про травматичну подію знову та знову. Дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно.

✅ Говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани – це може допомогти протистояти поширеній думці людей із ПТСР, що їхнє майбутнє приречене.

✅ Робіть разом звичайні рутинні справи.

❌ Уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні.

✅ Якщо стан людини дуже важкий, не залишайте її на самоті.

✅ Якщо ви помітили симптоми ПТСР у себе або ваших близьких, варто звернутися до психотерапевта.

Раніше в Україні запустили цілодобову гарячу лінію психологічної підтримки для чоловіків.

Також організація Veteran Hub створила лінію підтримки для сімей військових і ветеранів.