"Це вам не коня на ходу зупиняти": продавчиня на Київщині відбилася від нападника. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 лютого 2023

В Обухові, що на Київщині, продавчиня відбилася від чоловіка, який вдерся до продуктового магазину і напав на неї із палицею.

Відео інциденту опублікував начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Facebook.

На кадрах з камери спостереження можна побачити, як нападник підходить до каси і замахується дерев'яною палицею на жінку. Спершу вона спробувала відбитися речами, які опинилися під рукою, утім, зрозумівши, що це не допоможе – вирішила змінити тактику.

Продавчиня не розгубилася, а вихопила палицю з рук невідомого і випхала нападника стусанами за двері крамниці.

"І скільки ще у нас таких жінок, як ця відчайдушна продавчиня з Обухова? Це вам не коня на ходу зупиняти.

Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся в її магазин і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’яшку і стусаном вигнала із крамниці. А якісь ідіоти окупанти думають, що можуть захопити цей народ. Наші люди – незламні!" – наголосив Нєбитов.

За словами начальника ГУ Нацполіції Київщини, правоохоронці вже відшукали нападника. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання.

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