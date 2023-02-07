Порушує принцип рівності: КСУ визнав неконституційним припис до закону "Про повну загальну середню освіту"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 лютого 2023

Припис до статті 22 закону "Про повну загальну середню освіту", згідно з яким педагоги пенсійного віку мають укладати трудові договори строком до трьох років, порушує принцип рівності.

Його неконституційність визнав Конституційний Суд України. 

Рішення ухвалили 7 лютого на пленарному засіданні.

Припис поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію.

Фото: Alex-ko / Depositphotos

Відповідно до нього, педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років. 

Тому КСУ на чолі з Суддею Віктором Колісником визнав припис неконституційним. 

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