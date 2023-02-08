Знущалась з власного сина: киянку засудили за домашнє насильство

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 лютого 2023

Прокурори винесли обвинувачення 36-річній киянці, яка тривалий час знущалась з власного сина.

Про вирок повідомили у Київській міській прокуратурі.

Їх присудили 240 годин громадських робіт та зобов'язали пройти програму для кривдників строком на 3 місяці.

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"Кривдниця протягом тривалого часу вчиняла психологічне домашнє насильство відносно свого 13-річного сина. 

Жінка ображала дитину нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварилась із хлопчиком, застосовувала фізичну силу", – йдеться у вироку Голосіївської окружної прокуратури.

 Фото: karich/Depositphotos

Через знущання у хлопця значно погіршилась якість життя, вони призвели до розладів здоров'я та психологічних страждань.

Горе-матусю і раніше вже притягали до адміністративної відповідальності. Вона чинила насильство не лише над сином, але й над матір'ю та сестрою.

У разі потреби, якщо ви стикнулись з домашнім насильством, можна отримати допомогу в КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Або звернутись у цілодобову службу "Телефон довіри", яка працює за номерами 1500 (зі стаціонарного) та 044 272 1500 (з мобільного).

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