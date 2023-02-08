Знущалась з власного сина: киянку засудили за домашнє насильство

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
12727
8 лютого 2023

Прокурори винесли обвинувачення 36-річній киянці, яка тривалий час знущалась з власного сина.

Про вирок повідомили у Київській міській прокуратурі.

Їх присудили 240 годин громадських робіт та зобов'язали пройти програму для кривдників строком на 3 місяці.

"Кривдниця протягом тривалого часу вчиняла психологічне домашнє насильство відносно свого 13-річного сина. 

Жінка ображала дитину нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварилась із хлопчиком, застосовувала фізичну силу", – йдеться у вироку Голосіївської окружної прокуратури.

 Фото: karich/Depositphotos

Через знущання у хлопця значно погіршилась якість життя, вони призвели до розладів здоров'я та психологічних страждань.

Горе-матусю і раніше вже притягали до адміністративної відповідальності. Вона чинила насильство не лише над сином, але й над матір'ю та сестрою.

У разі потреби, якщо ви стикнулись з домашнім насильством, можна отримати допомогу в КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Або звернутись у цілодобову службу "Телефон довіри", яка працює за номерами 1500 (зі стаціонарного) та 044 272 1500 (з мобільного).

Читайте також: Суд оштрафував львів’янку, яка забула забрати дитину з садочка


Реклама:


 22346
Суспільство

"Педагог не має бути зручним". Швейцарська школа очима української вчительки

Оксана Онищенко
 5384
КУЛЬТУРА

Перед входом Одеського художнього музею лежить скульптура Катерини ІІ, а всередині показують фото мертвих ворогів: репортаж

Ганна Щокань
 130
Здоров'я

Чи впливає погане освітлення на зір? Відповідають лікарі

Тетяна Денисенко

Головне на сайті


Суспільство

"Педагог не має бути зручним". Швейцарська школа очима української вчительки

Оксана Онищенко
Мінкульт запустив платформу, де можна вчити англійську і тестувати свій рівень
Мінветеранів створить структуру менторів для бійців та їхніх сімей
На Донеччині рятувальники витягнули з-під завалів будинку собаку
Університет в Ірландії анонсував лекції про Україну: одна з викладачок викликала підозри в українців
В околицях Чорнобиля проживає стадо здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно
КУЛЬТУРА

Перед входом Одеського художнього музею лежить скульптура Катерини ІІ, а всередині показують фото мертвих ворогів: репортаж

Ганна Щокань
Здоров'я

Чи впливає погане освітлення на зір? Відповідають лікарі

Тетяна Денисенко