Знущалась з власного сина: киянку засудили за домашнє насильство

Прокурори винесли обвинувачення 36-річній киянці, яка тривалий час знущалась з власного сина.

Про вирок повідомили у Київській міській прокуратурі.

Їх присудили 240 годин громадських робіт та зобов'язали пройти програму для кривдників строком на 3 місяці.

"Кривдниця протягом тривалого часу вчиняла психологічне домашнє насильство відносно свого 13-річного сина.

Жінка ображала дитину нецензурними словами, у стані алкогольного сп’яніння сварилась із хлопчиком, застосовувала фізичну силу", – йдеться у вироку Голосіївської окружної прокуратури.

Через знущання у хлопця значно погіршилась якість життя, вони призвели до розладів здоров'я та психологічних страждань.

Горе-матусю і раніше вже притягали до адміністративної відповідальності. Вона чинила насильство не лише над сином, але й над матір'ю та сестрою.

У разі потреби, якщо ви стикнулись з домашнім насильством, можна отримати допомогу в КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Або звернутись у цілодобову службу "Телефон довіри", яка працює за номерами 1500 (зі стаціонарного) та 044 272 1500 (з мобільного).