В околицях Чорнобиля проживає стадо здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно

Поблизу Чорнобиля проживає стадо корів, які здичавіли після смерті господарів.

Їх не потрібно доїти, харчі тварини здобувають самостійно навіть взимку, повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Корови належали двом родинам, які самостійно поселилися та проживали у місті Чорнобиль та селі Луб’янка, що поблизу.

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У 2016 році господарі померли, стадо почало жити на волі та здичавіло.

Здичавіла корова. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

За ними з 2018 року спостерігають науковці Чорнобильського Радіаційно-екологічного заповідника та стверджують, що тваринам ведеться добре. Це підтверджують світлини з фотопасток.

Корови навчились виживати самостійно, адже їхні предки – вихідці з дикої природи. За кілька років стадо настільки здичавіло, що при появі людини чи автомобіля швидко втікає в найближчі хащі.

Теля із здичавілого стада. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

На території зони відчуження чимало покинутих будівель, які корови використовують для захисту від вітру та опадів.

Кормів на території заповідника достатньо. Навіть взимку, коли випадає сніг, тварини викопують суху траву копитами.

У корів нема потреби доїтися. Їхній цикл лактації нормалізується і прив’язаний до народження телят.

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Бичок поблизу Чорнобиля. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів.

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