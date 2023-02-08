Привіз військовий з Бахмута: історія кота з потяга Краматорськ-Київ

Соцмережі облетіло зворушливе фото військового з котом на руках у потязі Краматорськ-Київ.

Світлину зробила та опублікувала пасажирка цього рейсу та пресофіцерка "Азову" Христина Бондаренко.

Кота забрала Тетяна Фоміна вже у Києві. У коментарі "Українській правді. Життя" жінка розповіла, що військовий, який привіз кота, служить на Бахмутському напрямку. Його називають "Дядя Фєдя".

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57-річний чоловік перебуває на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік розповів, що котика везли до Києва у переносці. Потім він взяв тварину на руки, а сам заснув. У той момент Христина Бондаренко і зробили фото.

Фото Христини Бондаренко

Це була перша поїздка військовослужбовця додому за пів року служби. Відпустка триватиме лише кілька днів, після чого він повернеться на бахмутський напрямок.

Чоловік розповів, що у кота було насичене "бойове" життя. У грудні його знайшли та взяли до себе артилеристи, які тоді служили на херсонському напрямку. Каже, що спочатку пухнастик боявся людей і ховався від них.

Кіт, який жив з військовими

"Маленький замерз, ми його на дорозі підібрали, відігріли, трошки полікували, погодували й приручили. Так він з нами і подорожував", – згадує військовий.

Тетяна розповіла, що у січні кіт переїхав разом з підрозділом під Бахмут.

"Йому лікували очі, створили хоч якісь умови для життя. Але залишатись в підрозділі йому було все ж небезпечно – у лютому його змогли передати у Київ", – пояснила нова власниця.

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Кіт подорожував з підрозділом

Вусаня назвали Томом.

"Наразі Том живе у чудовій сім’ї у Києві разом з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще у 2016 році із зони АТО", – зазначає Тетяна.

Тетяна з новим улюбленцем

За її словами, зараз кіт проходить лікування та набирається сил. Для нього навіть створили сторінку в Instagram. Її назвали "кіт, який вижив".