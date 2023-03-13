Освітній омбудсмен закликав МОН припинити співпрацю з Parimatch

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до Міністерства освіти і науки й закликав скасувати співпрацю відомства з підсанкційною букмекерською компанією Parimatch та афілійованими з нею структурами.

Про це Сергій Горбачов написав на своїй сторінці Facebook.

У серпні 2022 року Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про співпрацю з благодійним фондом компанії Parimatch.

"Тоді я висловив свою позицію, що МОН у межах своїх повноважень може укладати договори та Меморандуми. Але також зазначив, що офіційно оголошена співпраця Міністерства освіти і науки з публічно афілійованою структурою букмекерської компанії викликає питання етичності подібних дій", – пише омбудсмен.

Лист до Міністерства освіти і науки. Фото: Сергія Горбачов

10 березня 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, зокрема, щодо компанії Parimatch.

Накладення санкцій на компанію забороняє діяльність Parimatch на території України.

У результаті Сергій Горбачов звернувся в МОН з листом.

"Прошу негайно відкликати підпис Міністерства освіти і науки під цим Меморандумом та оприлюднити заяву про припинення співпраці Міністерства освіти і науки України з підсанкційною букмекерською компанією Parimatch та афілійованими з нею структурами", – додає Сергій Горбачов.