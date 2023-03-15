"Виїхати нема грошей": як живуть люди під обстрілами у Часовому Яру. ВІДЕО

Прифронтове місто Часів Яр в Донецькій області, розташоване за 12 км на захід від Бахмута, обстрілюється росіянами з трьох сторін.

В Часовому Яру немає води, газу й подекуди світла, втім досі мешкають люди.

Про це йдеться в сюжеті проєкту "Український Свідок".

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Для місцевих жителів волонтери організовують видачу гуманітарної допомоги та води.

Волонтер Віктор розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії мав власний магазин здорового харчування, втім після 24 лютого 2022-го почав доставляти гумдопомогу людям в гарячих точках.

"Я хочу бути корисним державі. І я розумію, що існує велика прірва між заходом і сходом України, а таким чином ця рана лікується. Її штучно робили, а ми мусимо в таких умовах її лікувати", – каже Віктор.

Віктор, волонтер / "Український Свідок"

На відео можна побачити, як місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу.

"Як бачите, Часів Яр ще не захватили рашисти-фашисти, тому ми маємо змогу отримувати гуманітарну допомогу", – розповідає один з них.

Іншого місцевого жителя, Ігора Гайова, журналісти зустріли, коли той вигулював собаку. Чоловік розповів, що народився у Часовому Яру й 16 років пропрацював у місті на екскаваторі.

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"Мій будинок зруйнований. Російський снаряд прилетів туди, коли я вийшов з собакою, встиг зайти за кут. Зараз живу з мамою", – каже Ігор.

Виїжджати з міста чоловік не хоче, аби не залишати літню жінку наодинці.

Ще одна місцева жителька Алла Олександрівна проживає з сином. Жінка розповіла, що важко жити без води та газу, втім евакуюватися не хоче.

"Якби й були шибки, вони б вилетіли. В мене старим простирадлом закрито вікно. Поки був газ, було тепло", – розповіла жінка.

Алла Олександрівна, місцева жителька / "Український Свідок"

Серед тих, хто досі лишається в місті – жінка на ім’я Любов. Протягом 45 років вона працювала машиністкою крану в Часовому Яру.

"Виїхати в нас немає грошей. І кому ми там потрібні?" – наголошує вона.

В місті працює Пункт Незламності. Відповідальний за нього місцевий житель Ігор. Щодня чоловік розпалює буржуйку, приймає відвідувачів та слідкує за порядком. Також Ігор опікується літньою мамою, яка не хоче їхати з міста.

Ігор, відповідальний за Пункт Незламності / "Український Свідок"

"Вона кричить що не поїде, а навіть якщо я вирішу їхати – я ж її не залишу саму", – каже Ігор.