"Прапор ховали в робу, пакет, у підвалі": історії херсонців про життя в окупації. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 січня 2023

Херсонці, які залишалися в місті всі 9 місяців окупації розповіли, як волонтерили, допомагали переселенцям та партизанили, допоки українські сили не звільнили місто 11 листопада. 

Про це йдеться у сюжеті проєкту "Український Свідок".

Активний учасник руху опору, який себе не називає, вистежував та знищував колаборантів. Свою діяльність чоловік почав як волонтер, допомагав літнім людям та українським військовим. 

Коли в місто зайшли росіяни, разом зі спільниками він почав шукати зв’язок із військовими ЗСУ та вистежувати колаборантів. 

"Двох підірвали й ще одного вбили, коли я вже був в полоні", – розповідає чоловік. 

У полоні, розповідає партизан, окупанти катували: застосовували електричний струм, били трубами, морили голодом та не давали спати.

У в’язниці ФСБ учасник руху опору провів 75 днів і за цей час схуд на 20 кілограмів. 

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Анастасія Рибальченко – адміністраторка центру переселенців, яка допомагала цивільним евакуюватись з Херсонської області. Жінка не припиняла своєї діяльності – за 9 місяців через готель пройшло близько 5000 людей.

Анастасія розповіла, як вони з чоловіком ховали український прапор, бо росіяни постійно проводили обшуки.

"У робу, в пакет, а потім під холодильник десь в підвал", – каже жінка. 

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Волонтери Катерина Цимбалюк із чоловіком під час всієї окупації допомагала літнім людям та людям з інвалідністю, які самі залишилися в місті. З ними зв’язувалися їхні рідні й скидали кошти на воду, харчі та ліки.

"Ми щасливі. Ми якось впораємось без світла, без води, головне – це воля", – каже Катерина. 

Катерина Цимбалюк, волонтерка / "Український Свідок"

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Владислав Недоступ – боєць ТРО та учасник руху опору. Протягом всієї окупації передавав українській стороні дані про переміщення російської техніки. Називає себе "фортовим", бо його жодного разу не спіймали.  

"Я здоровий тип з животом, який постійно посміхається. Про мене не скажеш, що я бойова одиниця руху опору", – сміється він.

Розповідає, що був приємно вражений кількістю цивільних, які партизанили. 

"Росіяни тут настільки всім набридли, що кожен ставив собі питання, а чим я можу бути корисним?", – каже Владислав. 

Владислав Недоступ, боєць ТРО / "Український Свідок"

Нагадаємо, у Херсоні окупанти влаштували катівню в офісному центрі, де утримували патріотів і навіть підлітків. 


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