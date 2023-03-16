На якому рівні українці знають англійську мову і чи бажають її вчити – опитування

68% українців мають певні знання однієї іноземної мови.

Хоча більшість опитаних не володіють іноземною досконало.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

51% українців зазначили, що мають деякі знання з англійської мови. Однак, як зазначають соціологи, детальніший аналіз показує, що тільки 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою на побутовому і навіть на професійному рівнях.

Третина дорослих жителів України (31.8%) взагалі не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні.

22% у певній мірі володіють польською, 14% – німецькою, 7% – французською.

В опитуванні не враховувалося знання російської мови. Йшлося лише про англійську, польську, турецьку, угорську, іспанську, французьку та німецьку мови.

51% українців зазначили, що мають деякі знання з англійської мови

Третина дорослих жителів України (31.8%) взагалі не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні.

За десятибальною шкалою українці оцінюють свої знання іноземної мови так:

аудіювання – 3,00;

комунікація – 2,89;

письмо – 2,73,

читання – 3,29.

Хоча 56% респондентів бажають підвищувати свій рівень знання іноземної мови, 61% стверджують, що в них немає потреби у знанні іноземної мови для професійної діяльності.

Знання іноземної мови є вищими серед молодших, освіченіших та заможніших людей. Відносно більше поширення володіння іноземними мовами спостерігається у містах з населенням 500 тис. і більше (77%) і Києві – 84%.

Переважна більшість респондентів поділяють думку, що вивчати іноземні мови потрібно в молодому віці. Зокрема, 63% вважають, що іноземну треба починати вивчати у віці 5-7 років.

За останні півроку 46% опитаних повідомляють, що не використовували жодного способу вивчити англійську мову.

Утім, за цей же період 61% опитаних мали досвід застосування англійської у повсякденному житті.

19% використовували англійську у професійній діяльності;

18%. – у навчанні;

56% – для прослуховування пісень;

55% – для ознайомлення з інструкціями / рекламою /меню;

54% – читання постів і статей в інтернеті;

52% – перегляд відео англійською мовою.

Кожна друга дитина (51%) вивчає англійську мову у школі, ще 27% вивчають її додатково, а 22% не вивчають англійську взагалі.

Абсолютна частка серед тих, хто має дітей – 93% – бажають щоб їхня дитина вивчала та підвищувала рівень англійської мови. 37% з цих батьків впевнені, що це може змінити життя їхньої дитини на краще, а ще 55% вважають, що підвищення знання англійської мови буде мати позитивний вплив на майбутнє дитини.

Кожна друга дитина (51%) вивчає англійську мову у школі

До чинників-стимулів вивчення іноземної мови входять:

більші можливості подорожування – 43%;

цікавість – 36%;

різноманітніше дозвілля (книги/фільми/музика) – 33%;

можливість працювати в міжнародних компаніях – 31%.

Опитування проводилось Упродовж грудня 2022-го - січня 2023-го методом онлайн-інтерв’ю в якому взяли участь 2001 дорослих жителів України віком від 18 років та старші. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 2,2%. Водночас за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як якісно вивчити англійську.