Англійська, польська, німецька та інші: список безкоштовних платформ для вивчення мов

Понад 3 мільйони українців були змушені покинути країну через військову агресію Росії. Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи.

Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов від команди Career Hub.

"Знання мови країни завжди підвищують шанси на успішне працевлаштування", – наголошують у міністерстві.

Українці можуть обрати найзручніший формат навчання: онлайн-курси, інтерактивні уроки, мультимедійні платформи чи додатки.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Онлайн-платформи для вивчення іноземних мов:

🔹Lingo Hut

🔹Polyglot

🔹Audiolang

🔹Drops

🔹DuoLingo

Польська мова:

🔸Tutlo

🔸Obywatelki

🔸Bezakcentu

Німецька мова:

🔹Deutschtrainer

🔹Nicos Weg

🔹Goete Institut

Чеська мова:

🔸Lingvø Studija

🔸Prague Education Center

Угорська мова:

🔹Eduárd Baloga

🔹 Miklós Magyar

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