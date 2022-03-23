Англійська, польська, німецька та інші: список безкоштовних платформ для вивчення мов

Вікторія Андрєєва
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23 березня 2022

Понад 3 мільйони українців були змушені покинути країну через військову агресію Росії.  Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи. 

Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов від команди Career Hub. 

"Знання мови країни завжди підвищують шанси на успішне працевлаштування", – наголошують у міністерстві. 

Українці можуть обрати найзручніший формат навчання: онлайн-курси, інтерактивні уроки, мультимедійні платформи чи додатки.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Онлайн-платформи для вивчення іноземних мов:

🔹Lingo Hut 

🔹Polyglot 

🔹Audiolang 

🔹Drops 

🔹DuoLingo 

Польська мова: 

🔸Tutlo 

🔸Obywatelki 

🔸Bezakcentu 

Німецька мова:

🔹Deutschtrainer 

🔹Nicos Weg 

🔹Goete Institut 

Чеська мова:

🔸Lingvø Studija 

🔸Prague Education Center 

Угорська мова:

🔹Eduárd Baloga 

🔹 Miklós Magyar

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