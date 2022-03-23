Англійська, польська, німецька та інші: список безкоштовних платформ для вивчення мов

Понад 3 мільйони українців були змушені покинути країну через військову агресію Росії. Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи.
Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов від команди Career Hub.
"Знання мови країни завжди підвищують шанси на успішне працевлаштування", – наголошують у міністерстві.
Українці можуть обрати найзручніший формат навчання: онлайн-курси, інтерактивні уроки, мультимедійні платформи чи додатки.
|Фото: AllaSerebrina/Depositphotos
Онлайн-платформи для вивчення іноземних мов:
Польська мова:
Німецька мова:
Чеська мова:
Угорська мова:
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