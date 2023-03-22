Як часто українці роблять відповідальні вчинки і як саме їх розуміють – опитування

Більш ніж третина українців (38%) щодня роблять відповідальні вчинки незалежно від того, у якій сфері вони працюють.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) разом з Gradus Research Company.

16% респондентів роблять відповідальні вчинки раз на тиждень, 8% – раз на місяць, а 31,2% опитаних було важко відповісти на це питання.

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Жінки вважають себе більш сумлінними за чоловіків (43% проти 31%). Молодь частіше обмежується одним відповідальним вчинком на тиждень (32% опитаних обрали саме цей варіант).

Понад третини українців (38%) щодня роблять відповідальні вчинки

Соціологи також поцікавилися, як українці розуміють поняття "відповідальний вчинок".

Найбільша кількість респондентів погоджується, що це – дії з власної ініціативи для допомоги іншим (68% респондентів). Така думка особливо популярна серед мешканців південних областей країни.

35,5% вважають, що відповідальний вчинок, це той вчинок, який людина зробила, виходячи із власних цінностей.

Соціологи також поцікавилися, як українці розуміють поняття "відповідальний вчинок"

20% дотримуються позиції, що це – вчинок, який від людини очікують інші.

Дві третини опитуваних погоджуються, що "відповідальність" – це усвідомлення наслідків своїх дій: як покарань, так і позитивних наслідків. 57% вважають, що це – виконання своїх обов’язків перед іншими. 17% опитаних вкладають у поняття "відповідальність" наявність активної громадянської позиції.

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90% респондентів відповіли, що вважають себе відповідальною людиною. Водночас 91% опитаних згодні з твердженням, що індивідуальна відповідальність впливає на суспільство загалом.

"Українці вірять, що несуть індивідуальну відповідальність за долю країни, впливають на державні процеси. На противагу Росії, де поширена думка, що люди ні на що не впливають і ні за що не відповідають у державі. Наше дослідження ще раз засвідчує ментальну прірву між українцями та росіянами", – каже Олеся Холопік, директорка ЦЕДЕМ.

В опитуванні взяли участь понад тисячу респондентів віком від 18 до 60 років з різних регіонов країни шляхом заповнення анкет в мобільному додатку.