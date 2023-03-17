Скільки школярів та батьків не змогли адаптуватися до навчання в умовах війни – опитування

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 березня 2023

Частина українських батьків і дітей (від 15 до 20%) так і не змогли адаптуватися до шкільного навчання під час повномасштабної війни.

Про це свідчать дані національного опитування центру Cedos. 

У містах, де населення становить понад пів мільйона мешканців, більшість дітей (87%) опитаних батьків, навчається дистанційно. 

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У селах переважає змішана або очна форма навчання (62%).

 Інфографіка: центр Cedos

Переважна кількість опитаних як основну форму дистанційного навчання назвали відвідування уроків у Zoom чи Google Meets (87%).

Поширена серед школярів й самостійна робота. Домашнє завдання від вчителя отримує 43% дітей, опрацьовують матеріали онлайн – 38% учнів, переглядають уроки на платформах  – 11%, займаються з репетитором  – 7%.

 Інфографіка: центр Cedos

Серед дітей, які навчаються дистанційно, 58% присвячують додатковим урокам вдома три години, 17% школярів – понад п’ять годин.

 Інфографіка: центр Cedos

Крім того, понад три години урокам приділяють 49% школярів серед тих, хто навчається за змішаною формою. Для учнів, які ходять до школи щодня, цей показник становить 35%.

За даними опитування, учениці 10-11 класів приділяють найбільше часу навчанню вдома (66%).

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 Інфографіка: центр Cedos

В опитуванні взяли участь 2045 батьків дітей шкільного віку з усіх областей, крім окупованого Криму, а також територій Луганської, Донецької і Херсонської областей.

203 інтерв’ю провели на територіях, окупованих РФ, а також там, де ведуться або ж відбувалися бойові дії.

Опитування провели на замовлення благодійного фонду savED, компанією Info Sapiens з 20 грудня 2022 року до 24 січня 2023 року.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни рівень життєстійкості українців майже не зменшився. 

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