В одному зі штатів США ухвалили закон про заборону підліткам користуватися соцмережами уночі

В американському штаті Юта дітям до 18 років хочуть заборонити користуватися соціальними мережами з 22:30 вечора до 6:30 ранку.

Відповідні закони підписав губернатор-республіканець штату Спенсер Кокс, повідомляє The Associated Press.

Згідно з нововведеннями, діти та підлітки в Юті втратять доступ до програм соціальних мереж, зокрема до TikTok, якщо не отримають згоди батьків.

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Також ухвалені закони дають "зелене світло" для позовів від імені дітей, які стверджують, що соціальні медіа завдали їм шкоди.

Фото: Mykola Depositphotos

Таким чином місцева влада прагне запобігти заохоченню дітей у додатки функціями, які викликають залежність.

Утім, очікується, що представники соцмереж оскаржать у суді це рішення влади ще до того, як воно набуде чинності у березні 2024 року.

Закон штату Юта був підписаний у той самий день, коли генеральний директор TikTok свідчив перед Конгресом, зокрема, й про вплив платформи на психічне здоров’я підлітків.

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