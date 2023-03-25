В одному зі штатів США ухвалили закон про заборону підліткам користуватися соцмережами уночі

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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25 березня 2023

В американському штаті Юта дітям до 18 років хочуть заборонити користуватися соціальними мережами з 22:30 вечора до 6:30 ранку.

Відповідні закони підписав губернатор-республіканець штату Спенсер Кокс, повідомляє The Associated Press.

Згідно з нововведеннями, діти та підлітки в Юті втратять доступ до програм соціальних мереж, зокрема до TikTok, якщо не отримають згоди батьків.

Також ухвалені закони дають "зелене світло" для позовів від імені дітей, які стверджують, що соціальні медіа завдали їм шкоди.

 Фото: Mykola/Depositphotos

Таким чином місцева влада прагне запобігти заохоченню дітей у додатки функціями, які викликають залежність.

Утім, очікується, що представники соцмереж оскаржать у суді це рішення влади ще до того, як воно набуде чинності у березні 2024 року.

Закон штату Юта був підписаний у той самий день, коли генеральний директор TikTok свідчив перед Конгресом, зокрема, й про вплив платформи на психічне здоров’я підлітків.

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