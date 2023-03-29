У NASA за допомогою телескопа Вебба дослідили екзопланету розміром із Землю

Нові спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба показують, що екзопланета TRAPPIST-1b, що схожа на Землю, навряд матиме аналогічну атмосферу.

Про це свідчать дані нового дослідження, опублікованого в Nature, пише Science Alert.

Екзопланета має у 1,4 раза більшу масу та у 1,1 раза більший радіус, ніж Земля. Проте, її температура досягає 230°C. Це пояснюється її безпосередньою близькістю до головної червоної зірки-карлика: вона обертається навколо неї лише за 1,5 дня та отримує в 4 рази більше зоряного випромінювання, ніж Земля.

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Навколо червоної карликової зірки TRAPPIST-1 обертається ще 6 екзопланет. Але поки науковці не змогли дослідити, чи придатні вони для життя.

Екзопланета. Фото: телескоп Вебба

"Легше охарактеризувати планети земної групи навколо менших, холодніших зірок. Якщо ми хочемо зрозуміти можливість проживання навколо зірок M, система TRAPPIST-1 є чудовою "лабораторією". Завдяки їй ми можемо вивчати атмосфери кам’янистих планет", – пояснює астроном Ельза Дюкро з Французької комісії з альтернативних джерел енергії та атомної енергії (CEA).

Науковці відкрили TRAPPIST-1, що налічує сім скелястих екзопланет, у 2017 році. Вони обертаються навколо червоної зірки М-карлика на відстані 40 світлових років від нас.

Три з семи екзопланет знаходяться в так званій зоні життя зірки – на відстані, що не настільки близька, аби вся рідка вода на її поверхні випарувалась або замерзла.

"Цих зірок у Чумацькому Шляху в десять разів більше, ніж таких зірок, як Сонце, і в них вдвічі більше шансів мати скелясту поверхню. Але вони також дуже активні – вони яскраві, коли молоді, і випромінюють спалахи та рентгенівські промені, які можуть знищити атмосферу", – каже астрофізик Томас Грін з Дослідницького центру Еймса NASA.

Шкала температур у екзопланет. Фото: NASA

Завдяки телескопу Вебба вперше вдалось виміряти температуру екзопланети за кількістю інфрачервоного світла, яке вона випромінює.

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"Ця планета припливно замкнена, одна сторона її весь час звернена до зірки, а інша – у постійній темряві. Якщо на ній є атмосфера для циркуляції та перерозподілу тепла, вдень буде прохолодніше, ніж без атмосфери", – каже астроном CEA П’єр-Олів’є Лагаж з CEA.

Дослідники змогли зафіксувати п’ять вторинних затемнень для TRAPPIST-1b і виділити з цих подій денну температуру близько 230 градусів за Цельсієм.

Ця температура, хоча й нижча, ніж на "денній стороні" Меркурія в Сонячній системі, але не свідчить про наявність атмосфери і не придатна для життя.