Телескоп NASA сфотографував "галактичну медузу". ФОТО

Космічний телескоп NASA Хаббл сфотографував "галактичну медузу".
На знімку зображена яскрава спіральна галактика. Під нею простягаються плямисті блакитні потоки зореутворюючого газу, схожі на щупальця. Це – ділянки зореутворення.
Також на фото лівіше від центру зафіксована велика білувато-золотиста еліптична галактика з двома ядрами.
Як зазначають NASA, унизу праворуч на фото видно галактику JW100.
|JW100 знаходиться на відстані понад 800 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Пегаса
"Потоки зореутворюючого газу, що капає з диска галактики, подібно до смуг свіжої фарби, утворюються в результаті процесу, який називається стрипінг під тиском. .Їхня схожість із звисаючими щупальцями змусила астрономів назвати галактику JW100 "медузою", – кажуть у NASA.
JW100 знаходиться на відстані понад 800 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Пегаса.
Коли галактики пронизують розріджений газ, він діє як зустрічний вітер, видаляючи газ і пил та створюючи хвилі, які "прикрашають" JW100.
Яскраві еліптичні плями на зображенні – це інші галактики в скупченні, в якому знаходиться JW100.
У верхній частині цього зображення є дві плями, оточені надзвичайно яскравою областю розсіяного світла. Це – ядро IC 5338, найяскравішої галактики у скупченні.
Читайте також: У NASA показали зелене полярне сяйво з космосу. ФОТО