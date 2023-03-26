Телескоп NASA сфотографував "галактичну медузу". ФОТО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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26 березня 2023

Космічний телескоп NASA Хаббл сфотографував "галактичну медузу".

На знімку зображена яскрава спіральна галактика. Під нею простягаються плямисті блакитні потоки зореутворюючого газу, схожі на щупальця. Це – ділянки зореутворення.

Також на фото лівіше від центру зафіксована велика білувато-золотиста еліптична галактика з двома ядрами.

Як зазначають NASA, унизу праворуч на фото видно галактику JW100.

 JW100 знаходиться на відстані понад 800 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Пегаса

"Потоки зореутворюючого газу, що капає з диска галактики, подібно до смуг свіжої фарби, утворюються в результаті процесу, який називається стрипінг під тиском. .Їхня схожість із звисаючими щупальцями змусила астрономів назвати галактику JW100 "медузою", – кажуть у NASA.

JW100 знаходиться на відстані понад 800 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Пегаса.

Коли галактики пронизують розріджений газ, він діє як зустрічний вітер, видаляючи газ і пил та створюючи хвилі, які "прикрашають" JW100.

Яскраві еліптичні плями на зображенні – це інші галактики в скупченні, в якому знаходиться JW100.

У верхній частині цього зображення є дві плями, оточені надзвичайно яскравою областю розсіяного світла. Це – ядро IC 5338, найяскравішої галактики у скупченні.

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