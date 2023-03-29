Вчені створили фрикадельку з клітин вимерлого мамонта. ФОТО

У Нідерландах представили фрикадельку з "м’яса", вирощеного з клітин вимерлого мамонта віком 4 тисячі років.

Фрикадельку створила австралійська компанія Vow, яка вирощує штучне м’ясо з клітин тварин, повідомляє Reuters та The Guardian.

Мітбол, у який також додали ДНК з клітин африканського слона, пахне як крокодиляче м’ясо.

Унікальний продукт презентували у науковому музеї НЕМО в Амстердамі, а потім подарували музею історії науки та медицини Rijksmuseum Boerhaave.

"Ми створили фрикадельку з клітин мамонта та подарували її музею Rijksmuseum Boerhaave в Нідерландах. Мамонт – гігантський символ втрати. Ми сподіваємось, що наша фрикаделька відродить дискусію про м’ясо та кліматичні зміни", – кажуть у компанії Vow.

Фото: Aico Lind/Studio Aico

Проєкт має на меті продемонструвати потенціал м’яса, вирощеного з клітин без забою тварин, і висвітлити зв’язок між масштабним тваринництвом, знищенням дикої природи та кліматичними змінами.

Розробники називають "культивоване" м’ясо більш стабільним замінником природного. Клітини мамонта обрали для оригінальності.

"Ми хотіли створити щось, що повністю відрізняється від усього, що ви можете придбати зараз", – сказав засновник Vow Тім Ноаксміт в інтерв'ю Reuters.

Також компанія обрала ДНК мамонта з символічних причин: вчені вважають, що вимирання цієї тварини було спричинене зміною клімату.

Для створення культивованого м’яса зазвичай використовується кров мертвого теляти, але використали альтернативу, тобто жодна тварина не була вбита для виготовлення фрикадельки.

Компанія Vow працювала разом з професором Ернстом Вулветангом з Австралійського інституту біоінженерії при Університеті Квінсленда.

Послідовність ДНК міоглобіну мамонта мала "кілька прогалин", тож вчені додали ДНК африканського слона.

"Коли йдеться про м'ясо, міоглобін відповідає за аромат, колір і смак", – пояснив Джеймс Райалл, головний науковий співробітник Vow.

Потім цю послідовність помістили в стовбурові клітини міобластів вівці, які реплікувалися, утворивши до 20 мільярдів клітин.

Ці клітини використовувалися компанією для вирощування "м’яса мамонта".

"Це було неймовірно легко та швидко. Ми зробили це за пару тижнів", – сказав Ернст Вулветанг.

За його словами, спочатку вчені хотіли зробити м’ясо птаха додо, який вимер до середини XVII століття, але необхідних послідовностей ДНК не існує.

Наразі мітбол з мамонта не призначений для вживання.

"Цьому білку буквально 4000 років. Ми не бачили його дуже довго. Ми хочемо піддати його ретельним випробуванням, як ми зробили б з будь-яким продуктом, який ми виводимо на ринок", – сказав Ноуксміт.

У компанії сподіваються просунути культивоване м’ясо на європейський ринок.

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