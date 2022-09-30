Хто такі вегани, вегетаріанці, пескетаріанці, флекситаріанці, поллотаріанці та що вони їдять

Перехід на рослинне харчування став популярним трендом у світі. Серед відомих зірок від вживання продуктів тваринного походження відмовились такі люди, як Бенедикт Камбербетч, Майлі Сайрус, Мобі, Біллі Айліш, Наталі Портман, Хоакін Фенікс та ще сотні інших.

Але терміном "рослинне харчування" нерідко позначають зовсім не схожі одна на одну дієти, що створює плутанину понять і непорозуміння серед прихильників різних раціонів.

Тож ми в UA Plant-Based вирішили, що день вегетаріанства, який відзначають 1 жовтня, найбільше підходить для того, щоб розібратися! І почнемо з найвідомішого.

Що таке вегетаріанство?

Різним напрямкам вегетаріанської дієти вже тисячі років і вони присутні у різних культурах світу. Послідовники вірувань в Індії дотримувались вегетаріанства через те, що не бажали завдавати шкоди тваринам. Ефіопська кухня багата на рослинні страви через вплив християнської церкви: віряни в цій країні 200 днів на рік дотримуються посту. Буддизм, який поширився на Південно-Східну Азію, Китай та Японію, зробив значний вплив на раціон місцевих мешканців, а в Європі рослинну їжу згадував Піфагор.

Але сучасна цивілізація перевідкрила вегетаріанство в середині XIX століття. Це відбулося в Англії, де почало працювати перше Вегетаріанське товариство, яке й створило перше формальне визначення цього раціону.

Вегетаріанство (від англ. vegetable – овочі) – це система рослинного харчування, яка дозволяє певні продукти тваринного походження, наприклад яйця та молоко, але виключає м’ясо, рибу та птицю. Вегетаріанців можна розділити на 3 типи:

Ововегетаріанц і (від лат. ovum (яйце) + vegetarian) – у раціоні містяться яйця;

і (від лат. ovum (яйце) + vegetarian) – у раціоні містяться яйця; Лактовегетаріанці (від лат. lac (молоко) + vegetarian) – вживають молоко;

(від лат. lac (молоко) + vegetarian) – вживають молоко; Лактоововегетаріанці (від лат. lac (молоко) та лат. ovum (яйце) + vegetarian) – в раціоні присутні молоко та яйця.

Веганство – це вид дієти, прихильники якої не їдять не лише м’ясо тварин, а й будь-які продукти тваринного походження

Що таке веганство?

Слово "веган" було запропоноване 1944 року Дональдом Вотсоном. Він був одним з членів раніше вже згаданого Вегетаріанського товариства, який намагався виділити людей з жорсткішою системою рослинного харчування, ніж вегетаріанська. Дональд Вотсон описав термін "vegan", таким, що містить перші три та останні дві літери слова vegetarian. В 1994 році, через 50 років після появи слова, було започатковане свято – День вегана, що відзначається 1 листопада.

Веганство – це вид дієти, прихильники якої не їдять не лише м’ясо тварин, а й будь-які продукти тваринного походження (молоко, яйця, мед, ікра тощо). Окрім того, веганки та вегани уважно читають етикетки на продуктах, адже будь-що може містити приховані тваринні продукти – скажімо, казеїн, сироватку, желатин, колаген чи кармін. Прихильники веганства не рідко досконало знають визначення різних Е-добавок, бо чимало з них мають тваринне походження.

Зазвичай термін "веганство" виходить за межі харчування, тому що більшість веганів та веганок уникають продуктів тваринного походження не тільки в їжі, а й в одязі, взутті, предметах побуту та косметиці. Наприклад: вовна, шкіра, хутро, замша, пух, пір’я, шовк, бджолиний віск та ін. Раціон для веганів і веганок – це лише складова значно більшої системи етичних поглядів на світ та ставлення до живих створінь. І саме тому деякі пропонують відокремлювати поняття "рослинне харчування" та "веганство", адже перше стосується лише їжі.

Що таке пескетаріанство?

Пескетаріанство (від італ. pesce (риба) + англ. vegetarian) – це вид дієти, подібний до вегетаріанства, але в ньому присутня риба та інші морепродукти. Тобто пескетаріанці додають у свій раціон рибу, але виключають м’ясо та птицю. Подібними до пескетаріанців є островегани (від англ. oysters (устриця) + vegetarian).

Вони не їдять м’ясо та рибу, але в їх раціоні присутні мідії та устриці. Островегани вважають, що устриці не відчувають біль як ми та інші тварини, адже вони не мають центральної нервової системи.

Що таке поллотаріанство?

Поллотаріанство (від ісп. pollo (курка) + vegetarian) – це система харчування, яка дозволяє вживання різноманітної птиці у своєму раціоні, але виключає червоне м’ясо (яловичина, свинина, телятина та інше). При такому харчуванні допустимо споживати молочні продукти, яйця, рибу та морепродукти.

Що таке флекситаріанство?

Флекситаріанська дієта (від англ. flexible (гнучкий) + vegetarian) є однією з найзручніших для переходу до будь-якого іншого типу рослинного харчування.

Початок використання терміна flexitarian сягає 1992 року, коли його вперше вжили в газеті Austin American-Statesman. Іншими термінами для позначення такого способу життя є редуцитаріанство (від англ. reduce (зменшувати) + vegetarian) чи напіввегетаріанство.

Флекситаріанці чи редуцитаріанці – це люди, які не виключають зі свого раціону якісь конкретні групи продуктів. Натомість вони будують своє харчування на рослинній їжі та лише зрідка вживають м’ясо та морепродукти, молоко та яйця.

Проблематичність цих понять полягає в їхній умовності: зрідка може означати раз на місяць, раз на тиждень чи навіть частіше. Та головна ідея полягає в тому, щоб активно намагатися зменшити споживання продуктів тваринного походження – часто з кінцевою метою повністю перейти на 100% рослинний раціон.

Переваг флекситаріанства чимало, тож не дивно, що за останніми даними його дотримується майже 42% людей у світі. А згідно з дослідженням UA Plant-Based, в Україні у 2019 році близько 27% людей вживали все менше продуктів тваринного походження, керуючись свідомим вибором.

Саме на основі флекситаріанської дієти у 2019 році був опублікований звіт у науковому журналі The Lancet. Суть якого полягала у створенні планетарної здорової системи харчування з можливістю прогодувати 10 мільярдів людей до 2050 року, зменшити кількість смертей у світі через неправильне харчування та враховувати екологічні наслідки для збереження довкілля.

Дієти на рослинній основі доволі різноманітні й одна перетікає в іншу, але незмінним залишається той факт, що саме таке харчування зменшує страждання тварин, допомагає здоров’ю людей та знижує наш екологічний слід на планету.

Детальніше про цю дієту ми розповідали минулоріч.

А якого способу харчування дотримуєтесь ви?

В'ячеслав Кот, представник проєкту UA Plant-Based, спеціально для УП. Життя

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