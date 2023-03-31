"Розпочав війну волонтером": історія гвардійця, який евакуював людей з Бучі та Ірпеня

Працівник юридичної, а нині гвардієць Олександр, пішов захищати Батьківщину добровольцем. Він – один із тих, хто виконував бойові завдання на Харківщині, зокрема на Ізюмському напрямку. Надавав вогневу підтримку під час роботи снайперів і проводив "зачистку" місцевості.

У Національній гвардії розповіли його історію.

У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр відправив сім’ю на Львівщину, сам зайнявся волонтерством разом з друзями.

Реклама:

Чоловік допомагав проводити евакуацію мешканців Бучі, Ірпеня та Бородянки у більш безпечні місця та доставляв гуманітарну допомогу тим, хто залишався.

Доброволець Олександр. Фото: Нацгвардія

Олександр ще в юності хотів стати військовослужбовцем Національної гвардії України.

"Вже через рік у 1998 році я проходив строкову службу в одній із військових частин НГУ у Києві, де і став спецпризначенцем. Демобілізувавшись, продовжив службу в Управлінні державної охорони України та заочно навчався на юридичному факультеті", – розповів Олександр.

Як повідомили в Нацгвардії, чоловік кілька десятиліть служив у Поліції охорони та отримав звання полковника, а також великий професійний досвід.

Олександру доводилося застосовувати на практиці досвід охорони людей і під час повномасштабного вторгнення РФ.

"Так, щодня ситуації були різні, але робота була звична для мене і моїх колег. Про власну безпеку тоді мало думалось, головне було вивезти із зони бойових сутичок в першу чергу жінок, дітей, людей похилого віку", – пригадує військовий.

Реклама:

Одним із тих, кого врятував Олександр, був його 94-річний знайомий, який у Другу світову війну працював снайпером. Під час повномасштабного вторгнення померла його дружина – чоловік не міг її поховати і звернувся по допомогу до місцевої ПЦУ.

Волонтер-військовослужбовець Олександр.

Священник вивіз літнього чоловіка ц передмістя Ірпеня, де на нього вже чекала група Олександра. Декілька днів чоловік перебував у квартирі гвардійця, а потім його доправили до доньки.

Коли війська РФ відступили від околиць столиці, Олександр та його товариші добровольцями прийшли до одного із Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київщини.

Як пригадує захисник, в одному із сіл, що "було більше схоже на великий звіринець, де налякані вибухами домашні тварини без нагляду вільно гуляли та шукали господарів", до них звернулась літня жінка.

"Вона з близькими цілу ніч провела в погребі під обстрілами й зі сльозами на очах молила про допомогу. Спецпризначенці, отримавши дозвіл, евакуювали людей до однієї із залізничних станцій, що діяла, для перевезення їх у безпечне місце", – розповіли в Нацгвардії.

У перервах між ротаціями Олександр та його побратими створили благодійний фонд, за допомогою якого збирають кошти на для забезпечення підрозділів спецпризначення Нацгвардії позашляховиками, генераторами, сублімованим харчуванням, військовим спорядженням та іншими необхідними на фронті речами.

"За особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Олександр та його побратими нагороджені Орденами "За мужність" III ступеня", – додають у Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію нацгвардійця Михайла, який працював далекобійником у Польщі, але 24 лютого 2022 року повернувся на фурі в Україну, щоб стати на її захист у боротьбі з ворогом.