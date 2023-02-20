Приїхав фурою з Польщі, щоб стати на захист України: історія нацгвардійця Михайла

Нацгвардієць Михайло працював водієм-далекобійником у Польщі, але 24 лютого 2022 року терміново повернувся на своїй фурі в Україну.

Не зміг стояти осторонь початку повномасштабного вторгнення Росії, тому відразу став на захист Батьківщини.

Історію колишнього заробітчанина, а сьогодні військовослужбовця розповіли у Національній гвардії.

28-річний далекобійник, водій Національної гвардії України з 2013 по 2015 роки проходив строкову службу у військовій частині 3039.

Нацгвардієць Михайло. Фото: Національна гвардія України

Після завершення виїхав в Польщу, де влаштувався на роботу водія: їздив на фурі по країнах Європи.



"24 лютого подзвонив товариш та розповів, що почалось повномасштабне вторгнення окупаційних військ на територію України. Зрозумів що не треба гаяти час, потрібно повертатись", – пригадує Михайло.

Фура нацгвардійця. Фото: Національна гвардія України

З його слів, того ж дня, десь о 23:50 перетнув польсько-український кордон, та поїхав у Миколаїв на своєму ваговозові, який ніжно називає "Бібіка". Вирішив повернутися до своєї 3039 частини.



У Нацгвардії додають, що для Михайла його фура – це не просто купа металу, а вірна помічниця. Не було і дня, щоб вони розлучались. На ній Михайло перевозить вантажі та провізію для військових.

"Звісно, коли я приїхав у військову частину на фурі, всі були здивовані та вражені, ніколи ще така машина не несла службу. Коли потрібно було одягнути особовий склад, я привіз 90 кубів форми", – розповів Михайло.

З його слів, коли у Миколаєві була проблема з водою, він привозив її з Одеси. Фурою це робити набагато зручніше, ніж звичайним бусом, в неї поміститься все.

Фура нацгвардійця. Фото: Національна гвардія України

Після перемоги він планує поїхати на фурі на парад перемоги.

"Хочеться вже, щоб цей день настав. З гордістю розповідатиму своїм дітям про пригоди з "Бібікою". Ну, і звісно, моя жага до подорожей нікуди не зникає, в планах на майбутнє об’їздити якнайбільше країн", – поділився планами Михайло.



Нагадаємо, майже рік тому з Естонії повернувся ще один заробітчанин, а сьогодні нацгвардієць з позивним Джексон. Він – один з тих, хто у листопаді 2022 року звільняв Херсон і частину області від російських окупантів.