Приїхав фурою з Польщі, щоб стати на захист України: історія нацгвардійця Михайла

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
15595
20 лютого 2023

Нацгвардієць Михайло працював водієм-далекобійником у Польщі, але 24 лютого 2022 року терміново повернувся на своїй фурі в Україну.

Не зміг стояти осторонь початку повномасштабного вторгнення Росії, тому відразу став на захист Батьківщини.

Історію колишнього заробітчанина, а сьогодні військовослужбовця розповіли у Національній гвардії.

28-річний далекобійник, водій Національної гвардії України з 2013 по 2015 роки проходив строкову службу у військовій частині 3039.

 Нацгвардієць Михайло. Фото: Національна гвардія України

Після завершення виїхав в Польщу, де влаштувався на роботу водія: їздив на фурі по країнах Європи.

"24 лютого подзвонив товариш та розповів, що почалось повномасштабне вторгнення окупаційних військ на територію України. Зрозумів що не треба гаяти час, потрібно повертатись", – пригадує Михайло.

 Фура нацгвардійця. Фото: Національна гвардія України

З його слів, того ж дня, десь о 23:50 перетнув польсько-український кордон, та поїхав у Миколаїв на своєму ваговозові, який ніжно називає "Бібіка". Вирішив повернутися до своєї 3039 частини.

У Нацгвардії додають, що для Михайла його фура – це не просто купа металу, а вірна помічниця. Не було і дня, щоб вони розлучались. На ній Михайло перевозить вантажі та провізію для військових.

 "Звісно, коли я приїхав у військову частину на фурі, всі були здивовані та вражені, ніколи ще така машина не несла службу. Коли потрібно було одягнути особовий склад, я привіз 90 кубів форми", – розповів Михайло.

З його слів, коли у Миколаєві була проблема з водою, він привозив її з Одеси. Фурою це робити набагато зручніше, ніж звичайним бусом, в неї поміститься все.

 Фура нацгвардійця. Фото: Національна гвардія України

Після перемоги він планує поїхати на фурі на парад перемоги.

"Хочеться вже, щоб цей день настав. З гордістю розповідатиму своїм дітям про пригоди з "Бібікою". Ну, і звісно, моя жага до подорожей нікуди не зникає, в планах на майбутнє об’їздити якнайбільше країн", – поділився планами Михайло.

Нагадаємо, майже рік тому з Естонії повернувся ще один заробітчанин, а сьогодні нацгвардієць з позивним Джексон. Він – один з тих, хто у листопаді 2022 року звільняв Херсон і частину області від російських окупантів.

Читайте також: Нацгвардієць розповів про запеклі бої на Луганщині та як росіяни прикривалися літніми людьми


Реклама:


 1295
Здоров'я

Акне, заїкання, мутизм: як тіло реагує на стрес і чим загрожує рік хронічних переживань

Олена Барсукова
 4161
КУЛЬТУРА

Маріупольська камерна філармонія відкрила сезон у Києві – оркестрантам аплодували стоячи

Ганна Щокань
 4199
Суспільство

Дозвольте дитині "постріляти": чому важливо давати малечі бавитися у війну і коли гру варто зупиняти

Марія Думич

Головне на сайті


Здоров'я

Акне, заїкання, мутизм: як тіло реагує на стрес і чим загрожує рік хронічних переживань

Олена Барсукова
140 кажанів поселились на балконі: у Дніпрі врятували зграю рукокрилих
Як правильно зустрічати військового, який повернувся з війни? Поради психолога
Самиця не стає на лапи: зоозахисники рятують хворих левів з Київщини. ФОТО
Київський політех, КНУ та Сумський державний: які виші увійшли до десятки найкращих в Україні
Збирала гроші на "транспортування тіла дитини": на Рівненщині судитимуть шахрайку
КУЛЬТУРА

Маріупольська камерна філармонія відкрила сезон у Києві – оркестрантам аплодували стоячи

Ганна Щокань
Суспільство

Дозвольте дитині "постріляти": чому важливо давати малечі бавитися у війну і коли гру варто зупиняти

Марія Думич