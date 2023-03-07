Для досягнення гендерної рівності знадобиться ще 300 років – генсек ООН

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 березня 2023

Глобальний прогрес у сфері прав жінок "зникає на очах", а для досягнення гендерної рівності знадобиться ще три століття. 

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише The Guardian.

Під час промови на Генеральній Асамблеї ООН напередодні Міжнародного жіночого дня Антоніу Гутерреш зазначив, що права жінок у всьому світі порушуються. 

Серед проблем він назвав: материнську смертність, вигнання дівчат зі шкіл, відмову в роботі доглядальницям та примушування дітей до ранніх шлюбів.

Антоніу Гетурреш. Фото: palinchak/Depositphotos

"Прогрес, досягнутий протягом десятиліть, зникає на наших очах", – сказав Гутерреш.

Він підкреслив особливо жахливі умови в керованому Талібаном Афганістані, де "жінки та дівчата були викреслені з суспільного життя".

Гутерреш не назвав інших конкретних країн, втім підкреслив, що в багатьох місцях сексуальні та репродуктивні права жінок порушуються, а в деяких країнах дівчата, які ходять до школи, ризикують бути викраденими.

"Гендерна рівність стає все більш віддаленою. За нинішніх темпів розвитку ООН Жінки відсуває її на 300 років", – сказав Гутерреш.

Нагадаємо, згідно з даними Програми розвитку ООН в Україні, у 2020 році жінки в середньому отримали заробітну плату на 23% менше за чоловіків.

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