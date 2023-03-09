Британська газета назвала 25 жінок, які змінюють життя людей: серед них українка

Найтиражніша британська газета Metro до Міжнародного жіночого дня склала список із 25 жінок, які допомагають, змінюють та рятують життя людей.

До переліку увійшла й українка – технологічна підприємиця Наталія Микольська з Києва.

27 лютого 2022 року Наталія Микольська заснувала проєкт Dattalion, який збирає докази звірств російських військових на території України.

Dattalion – безкоштовною відкрита база даних відеоматеріалів про війну в Україні. У ній опублікувано понад 28 тисяч фотографій та відео.

Фото: Наталія Микольська

З 2015 по 2018 рік Наталія обіймала посаду заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі. Протягом 2018-2019 років була дослідницею у Стенфордському університеті.

Разом з чоловіком Наталія виховує двох синів 8 та 14 років.

Також найвпливовішими жінками, за версією британської газети, є:

Керрі Джонс – психотерапевтка, засновниця спеціалізованої клініки з розладів харчової поведінки. Вона запустила приватний терапевтичний канал, де запропонувала клієнтам обмінюватися інформацією про харчування, аби зменшити стрес.

Рубі Раут (Велика Британія) – засновниця проєкту з виготовлення багаторазових екологічно чистих товарів.

Лаура Пайк – фінансова радниця. Після перенесеного інсульту на 38-му тижні вагітності Лаурі довелося заново вчитися ходити. Вона є фінансовим консультантом і допомагає молодим парам підготуватися до непередбачуваних ситуацій під час вагітності.

Аманда Паркер – засновниця благодійного фонду. У грудні 2021 року Аманда втратила свою старшу дитину, яка вчинила самогубство. Після цього жінка заснувала благодійний фонд, спрямований на збереження психічного здоров’я молодих людей.

Єва Прендергаст (США) – вчена-полярниця. Вона є спеціалісткою з морських ссавців, адже з дитинства захоплювалася дельфінами. У 2023 році Єва планує вирушити до Антарктиди.

Амна Хан (США) – чемпіонка Великобританії з пауерліфтингу. Після автомобільної аварії 41-річна Амна зайнялася силовим спортом, ламаючи культурні стереотипи про мусульманську жінку. У червні 2022 року Амна здобула статус чемпіонки Великобританії з пауерліфтингу.

Шобха Шрівастава (Індія) – одна з перших жінок-анестезіологів Великобританії. У свої 88 років докторка багату часу присвячує темі розширення прав і можливостей для непривілейованих жінок з етнічних меншин.

Ніккі Росс – генеральна директорка благодійної організації. В минулому 55-річна Ніккі – працююча мати-одиначка. Нині вона допомагає та опікується жертвами домашнього й сексуального насильства.

Таня Адіб (Велика Британія) – гінекологиня, яка вирішила навчити жінок нехірургічним методам лікування певних жіночих проблем. Йдеться про атрофію піхви і нетримання сечі.

Стефані Монті. Двоє братів Стефані мали хворобу Крона. Усвідомлюючи, з якими труднощами стикаються хворі, жінка зайнялася розробкою мішків для калоприймачів, якими, зокрема, користуються пацієнти з хворобою Крона.

Бріджет Бард (Велика Британія) – медична новаторка, яка допомогла розробити тест на ВІЛ, який можна зробити самостійно. 50-річна Бріджет читає лекції по всьому світу про профілактику ВІЛ та розширення прав і можливостей жінок.

Кіран Рахім – амбасадорка та послиня благодійного фонду допомоги дітям з вродженими вадами розвитку.

Султана Тафадар KC – адвокатка з прав людини та кримінальних справ. Султана стала першою королівською радницею в хіджабі.

Люсі Таунсенд (США) – засновниця фонду, який займається фінансуванням протезів для дітей. Бізнес жінка веде з чоловіком, який втратив усі чотири кінцівки.

Ученна Окойе – дантистка. Учена прагне змінити світ стоматології, де, на її думку, домінують чоловіки.

Клер Лідон – авторка і видавчиня.

Дороті Летам – вчителька. У віці 88 років Клер продовжує викладати історію.

Софі Шардон – лижна інструкторка для глухих людей. Народившись глухою, у віці 8 років Софі опанувала лижний спорт. Зараз їй 52 роки, вона працює лижним інструктором у Куршавелі.

Еллен Маден. У 46 років жінці поставили діагноз розсіяного склерозу. Еллен доєдналася до благодійної організації, яка опікується хворими. Пізніше вона стала амбасадором БО й на своєму прикладі, показує як боротися з недугом.

Софі Хьюз – модель plus-size. 32-річна Софі почала працювати моделлю, будучи підлітком. У 25 років вона пожертвувала частину своєї печінки, щоб врятувати племінника, через що почала набирати вагу. Тоді, вражена ставленням моди до моделей середнього розміру, Софі почала пропагувати представництво всіх розмірів й через соцмережі допомагати жінкам прийняти своє тіло.

Дені Гілберт, яка через діагноз "алопеція" втратила своє волосся. У свої 24 роки за допомогою соцмережвона надихає жінок тим, що ділиться дизайном макіяжу та порадами для інших людей, які страждають від випадіння волосся.

Зої Джеймс – волонтерка. Зої має синдром Дауна і працює волонтеркою в притулку для людей із таким самим діагнозом.

Джейн Кеніон – засновниця громадської організації, яка опікується й допомагає дівчатам-підліткам на північному сході Англії.

Керолайн Харпер – голова наукового відділу Космічного агентства Великобританії. Керолайн допомогла розробити обладнання для місії Європейського космічного агентства на Юпітер, яка стартує у квітні 2023 року.