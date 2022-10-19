Журналістка і діджейка з України потрапили у престижний рейтинг журналу TIME

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 жовтня 2022

Журнал TIME опублікував щорічний рейтинг Next Generation Leaders 2022, у якому представлені 20 лідерів наступного покоління.

До престижного списку потрапила українська діджейка Дар’я Коломієць і головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко.

Українок відзначили за їхню діяльність під час війни.

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Зокрема, Ольга Руденко та Kyiv Independent "відкривають світові вікно у нищівну війну", пише TIME.

А Дар’я Коломієць робить усе, щоб світ "чув українські історії".

 Головред Kyiv Independent Ольга Руденко Фото: Alexander Chekmenev/TIME

Дар’я Коломієць потрапила до рейтингу за те, що розповідає історії українців про війну у подкасті "Щоденник війни".

Також діджейка популяризує українську культуру на музичних платформах.

"У червні вона поїхала до Нью-Йорка з сумкою, повною рідкісних вінілових платівок, щоб познайомити американців з такими українськими артистами, як Володимир Івасюк", – йдеться у повідомленні.

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 Діджейка Дар'я Коломієць Фото: OK McCausland/TIME

Водночас журналістка Ольга Руденко очолила Kyiv Independent "за надзвичайно складних обставин".

Однак видання Kyiv Independent стало "головним у світі джерелом надійної англомовної журналістики" про війну, каже журі.

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