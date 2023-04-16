Скільки "Місяців" колись оберталося навколо Землі?

Протягом століть досліджень космосу вчені виявили, що Місяць – не єдиний супутник в Сонячній системі, який обертається довкола Землі.

Крім нього, на земній орбіті є астероїди та скупчення міжпланетного пилу, повідомляє LiveScience.

Коли виникла Земля, близько 4,5 мільярдів років тому, на її орбіті не було Місяця, стверджують вчені.

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Його появу пов’язують із великим вибухом, коли протопланета Тейя, розміром з Марс, зіштовхнулася із Землею, приблизно 4,4 мільярдів років тому.

В результаті вибуху, в повітря здійнялися шматки земної кори і, відповідно до дослідження 2022 року, опублікованого в The Astrophysical Journal Letters, саме ці кам’яні уламки об’єдналися і утворили Місяць.

Що відомо про інші супутники?

Назвати точну кількість супутників на земній орбіті майже неможливо, наголошують вчені. Вони набагато менші за Місяць і називаються тимчасовими, адже не постійно перебувають на земній орбіті.

У 2006 році, наприклад, на орбіті нашої планети був астероїд 2006 RH120, шириною до 6 метрів. Він залишався там протягом 18 місяців.

У березні 2020 року із земної орбіти вийшов астероїд CD3, діаметром до 3,5 м. До того він перебував там три роки.

У тому ж році вчені також помітили так званий тимчасовий міні-Місяць SO 2020, який повернувся в космос на початку 2021 року. Пізніше науковці дослідили, що SO 2020 не був природним Місяцем, це були залишки ракетного прискорювача 1960-х років.

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Що ще є на орбіті Землі?

Крім супутників, які періодично з’являються на орбіті Землі, існують космічні об’єкти, які в компанії NASA називають квазісупутниками.

Ці космічні камені обертаються навколо Сонця так само, як і Земля, тому залишаються поруч з нашою планетою протягом усього 365-денного періоду її обертання.

До прикладу, квазімісяць Камоалева рухається під дією сонячної гравітації. За словами вчених, він обертається навколо Землі по траєкторії, схожій на штопор.

Деякі космічні об’єкти, як-от астероїд 2010 TK7, називають супутниками тому, що вони потрапляють під дію унікальної гравітації систем Сонце-Земля або Земля-Місяць.

За даними NASA, гравітація двох більших тіл створює області доцентрової сили, так звані точки Лагранжа, які утримують менші об'єкти на місці в гравітаційно стабільних точках простору.

Дві точки Лагранжа – L4 і L5 – утворюють із Землею рівносторонній трикутник й об'єкти, які захоплені в цих точках, потрапляють на одну лінію з Землею і приєднуються до її орбіти навколо Сонця.

В цих трикутниках також можуть утримуватися частинки міжпланетного пилу, які ще називають "місяцями-примарами" або хмарами Кордилевського – на честь польського астронома, який вперше розповів про них у 1960-х роках.

За словами Габора Хорвата, астронома з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині, такі хмари ніколи не сформують більш твердого тіла, як-от Місяць.

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