Ніби на Марсі: у Техасі волонтери проживуть рік в умовах, подібних до Червоної планети

У Техасі з червня 2023 року четверо волонтерів-астронавтів проведуть рік в замкнутому приміщенні, яке нагадуватиме умови Марсу.

Так у NASA хочуть перевірити, як рік ізоляції та з обмеженими ресурсами впливає на здоров’я людини, повідомляє The Guardian.

Будинок, площею близько 160 м², надрукований на 3D-принтері, має чотири кімнати, робочі місця, медпункт, зону відпочинку та спільну ванну кімнату.

Попри те, що приміщення розташоване на Землі поблизу поля для диск-гольфу, всередині воно має максимально реалістичні умови до перебування на Червоній планеті.

Фото: Mark Felix/Getty Images

"Під черевиками членів екіпажу – пісок. Удалині – скелястий гірський масив піднімається над марсіанським горизонтом, а сонячні панелі та обладнання покриває тонкий шар червоного пилу", – зазначають в повідомленні.

Задля реалістичності між членами дослідницького екіпажу та зовнішнім світом буде існувати 22-хвилинна затримка зв’язку.

У NASA також кажуть, що для волонтерів будуть застосовувати додаткові стресові фактори, як-от обмеження ресурсів, збій обладнання та великі робочі навантаження.

Найбільшим викликом для учасників дослідження має стати так звана пісочниця, через яку екіпаж буде йти до тимчасового приміщення.

Фото: Mark Felix/Getty Images

"Екіпаж одягне псевдоскафандри та пройде через підроблений повітряний шлюз, щоб потрапити у "зовнішню" частину середовища існування – надувний міхур, наповнений піском, й імітацію марсіанського ландшафту", – йдеться в повідомленні.

Так дослідники NASA хочуть перевірити, як подібні умови вплинуть на астронавтів та організм людини загалом.

У приміщенні протягом року четверо членів проводитимуть експерименти, вирощуватимуть свіжі овочі в теплицях, як-от помідори та листову зелень, та займатимуться фізичними вправами.

Фото: Mark Felix/Getty Images

Волонтери матимуть обмежений запас їжі.

Їм потрібно буде регулярно здавати зразки крові та проходити психологічні опитування, щоб вчені могли бачити, що відбувається з тілом та розумом людини у подібних умовах.

"Нас дуже цікавить реакція на стрес у такій ситуації, особливо в довгостроковій ізоляції", – сказала доктор Сюзанна Белл, керівниця лабораторії поведінкового здоров’я та ефективності в NASA.

Імена членів екіпажу в NASA не повідомляють, однак зазначають, що їх відібрали за схожими критеріями, за якими відбирають астронавтів для космічних місій.

Фото: Mark Felix/Getty Images

"Це справді екстремальна обставина. Їм потрібно буде не тільки добре ладнати одне з одним, але й навчитися співпрацювати разом", – зазначила Белл.

За її словами, учасникам експерименту буде дозволено вийти з проєкту, якщо вони цього забажають. На цей випадок в NASA відібрали ще двох волонтерів.

Це дослідження наблизить NASA до реальної висадки людей на поверхню Марса, яку там планують розпочати вже у 2030-х роках.

У компанії кажуть, що дорога до Марсу під час першої потенційної місії може зайняти близько 9 місяців, а період перебування на планеті – протягом 2,5 роки.

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