У Львові вперше в Україні пацієнту вживили протез у кістку

В Україні вперше пацієнту зробили остеоінтеграційне протезування – під час операції протез вживили у кістку.
Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни та капітан ЗСУ Ігор Крупнов, розповідають у Першому медичному об’єднанні Львова.
Військовий втратив обидві ноги восени, коли разом з побратимами на автомобілі натрапив на міну.
"Коли Ігор дізнався про нову технологію протезування, захотів бути першим в Україні пацієнтом", – пишуть в ПМО Львова.
|Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Для чоловіка важливо не просто ходити, а й бігати на великі дистанції, адже він – марафонець.
"До важкого поранення мріяв на своє 60-річчя пробігти напівмарафон. Війна підкорегувала ці плани. Тепер Ігор ставить за мету на протезах здолати дистанцію у 10 км", – додають в лікарні.
За словами лікарів, остеоінтеграційне протезування має дві переваги: чутливість і функціональність.
Цей напрям протезування українським лікарям допомагає опанувати австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс, який вважається одним із провідних спеціалістів у світі.
"Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт має чутливість. Наприклад, якщо ходять по траві, то відчувають її м’якість або якщо наступають на кабель чи палець дружини, то відчувають це", – розповів Аль Мудеріс.
|Фото: Перше медичне об'єднання Львова
В лікарні додають, що операція з остеоінтеграції необхідна людям, які втратили обидві кінцівки, адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче.
Перші кроки на імплантованих протезах можна робити вже на другий день після операції, а за шість тижнів – повноцінно ходити.
Вперше за 5 місяців перші свої кроки зробив Ігор, адже за словами медиків, операція пройшла успішно.
|Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Загалом протягом візиту австралійського лікаря Аль Мудеріс остеоінтегруючі операції зробили трьом українцям.
Раніше ми розповідали, як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні.
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