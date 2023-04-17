У Львові вперше в Україні пацієнту вживили протез у кістку

В Україні вперше пацієнту зробили остеоінтеграційне протезування – під час операції протез вживили у кістку.

Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни та капітан ЗСУ Ігор Крупнов, розповідають у Першому медичному об’єднанні Львова.

Військовий втратив обидві ноги восени, коли разом з побратимами на автомобілі натрапив на міну.

"Коли Ігор дізнався про нову технологію протезування, захотів бути першим в Україні пацієнтом", – пишуть в ПМО Львова.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Для чоловіка важливо не просто ходити, а й бігати на великі дистанції, адже він – марафонець.

"До важкого поранення мріяв на своє 60-річчя пробігти напівмарафон. Війна підкорегувала ці плани. Тепер Ігор ставить за мету на протезах здолати дистанцію у 10 км", – додають в лікарні.

За словами лікарів, остеоінтеграційне протезування має дві переваги: чутливість і функціональність.

Цей напрям протезування українським лікарям допомагає опанувати австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс, який вважається одним із провідних спеціалістів у світі.

"Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт має чутливість. Наприклад, якщо ходять по траві, то відчувають її м’якість або якщо наступають на кабель чи палець дружини, то відчувають це", – розповів Аль Мудеріс.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

В лікарні додають, що операція з остеоінтеграції необхідна людям, які втратили обидві кінцівки, адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче.

Перші кроки на імплантованих протезах можна робити вже на другий день після операції, а за шість тижнів – повноцінно ходити.

Вперше за 5 місяців перші свої кроки зробив Ігор, адже за словами медиків, операція пройшла успішно.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Загалом протягом візиту австралійського лікаря Аль Мудеріс остеоінтегруючі операції зробили трьом українцям.

Раніше ми розповідали, як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні.