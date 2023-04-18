У Китаї акробатка впала під час трюку і розбилася насмерть

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 квітня 2023

Під час вечірнього виступу акробатів у селі Хоугао в провінції Аньхой у Китаї стався трагічний випадок. 37-річна акробатка Сунь впала під час виконання трюку зі своїм чоловіком Чжан Мому та розбилася насмерть.

Комісія вже розслідує цю справу, повідомило BBC з посиланням на китайське медіа The Paper.

На кількох відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що пара трималась за кільце на двох тросах. Акробатів підіймати краном без страховки, зазначають у China Daily.

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На ньому видно, як акробат тримався за допомогою мотузки, а вона висіла на чоловікові, закріпивши зап’ястя за його головою та оберталась над концертною зоною. Пару підняли на висоту близько 10 метрів над землею, але раптом руки акробатки розчепились і вона впала на землю.

Очевидці зазначають, що жінка ще дихала. Її доставили у лікарню, однак врятувати акробатку не вдалось. 

Через падіння учасниці акробатичного дуету шоу скасували. Друзі пари розповіли, що подружжя Мому виступали разом багато років, і на їхніх виступах часто не було страховок. У цій індустрії висока конкуренція, тому акробати часом йшли на ризик, щоб отримати вищу оплату.

Асоціація акробатики Китаю відреагувала на інцидент. Організація наголосила, що безпека виконавців завжди має бути пріоритетом і що всі виконавці повинні пройти відповідні тренінги з безпеки. 

У пари лишилась донька та син.

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Організатори шоу зазначали, що пара посварилась перед виставою. Акробатці сказали вдягнути страховку, однак вона відмовилась. Пізніше її чоловік спростував це. Він заявив, що сварки не було.

"Ми завжди були щасливі разом. Бійки не було. Оскільки я зараз займаюся всім цим, я не можу розголошувати жодних конкретних деталей", – розповів Чжан Мому.

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