Через вік чи російську мову? В Одесі звільнили 82-річну викладачку коледжу

В Одесі з театрально-художнього коледжу "звільнили" 82-річну викладачку музики та історії мистецтв. Причиною стала скарга студентки, яка стверджувала, що викладачка проводила лекції російською та пропонувала студентам слухати російських композиторів Петра Чайковського та Сергія Рахманінова.

Про це повідомила онука викладачки Ксенія Проконова.

У коледжі стверджують, що викладачка сама написала заяву на звільнення. Онука літньої жінки говорить, що її бабусю примусили написати заяву, і причиною стала не російська мова, а вік та неприязні стосунки з керівництвом навчального закладу.



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"Українська правда. Життя" поспілкувалася з представниками навчального закладу та онукою викладачки.

Що сталося



В одеському театрально-художньому коледжі розповіли, що викладачку звільнили за власним бажанням, оскільки вона сама визнала, що не може виконувати посадові обов’язки.

"На превеликий жаль, викладачка не справлялася зі своєю роботою, ми мали неодноразові скарги на неї від студентів, і мали з нею не одну бесіду, давали шанс виправити свою роботу", – кажуть у коледжі.

У закладі наголосила, що жінка визнала свою неспроможність "виконати озвучені їй вимоги". Зокрема, йдеться про те, що викладачка "дозволила собі грубе порушення чинного мовного та освітнього законодавства, проводячи пари російською мовою".

"Викладати українською, як це потрібно, вона на сьогодні не може. В коледжі освітній процес ведеться українською, і ми ставимось до цього дуже серйозно. До того ж таке порушення є ще й просто глибоко неетичним стосовно студентів, багато з яких є переселенцями, хтось навіть зараз знаходиться на тимчасово окупованих територіях, мають реальну травму від російської агресії в Україні, і їм просто боляче чути російську мову", – говорять у навчальному закладі.

Також у коледжі розповіли, що викладачка показувала студентам програми з російського каналу "Культура", попри те, що заклади освіти отримали рекомендації про необхідність відмовитися від російських джерел в освітньому процесі.

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"Викладачці вже неодноразово доносили цю інформацію, просили виправитись, однак вона продовжувала це робити, ігноруючи надані їй зауваження. Нажаль, у адміністрації коледжу накопичилось до роботи даної викладачки вже занадто багато зауважень, які вона не змогла виправити", – кажуть у коледжі.

У закладі зазначили, що по-людськи розуміють, що літня викладачка – засмучена, але нагадали, що студенти повинні здобувати якісну освіту, а коледж мусить дотримуватись освітніх стандартів та законів.

Що каже онука викладачки



Онука викладачки, юристка за фахом, Ксенія Проконова стверджує, що її бабусю примусили написати заяву на звільнення, навіть на надавши можливості виправити помилку. За словами Ксенії, проблеми на роботі у бабусі почалася ще у 2015-му, коли її намагалися звільнити через вік і взяти на її місце іншого співробітника.

Тоді Ксенія подала скаргу у Міністерство освіти, жінку на роботі залишили, однак скоротили кількість годин викладання.

Онука викладачки каже, що не зважаючи на вік, її бабуся постійно підвищує свою кваліфікацію, а під час пандемії, коли заклад перейшов на дистанційку, літня жінка дуже швидко опанувала Zoom та YouTube.

Ксенія каже, що лекції її бабуся намагається проводити українською, утім, коли хвилюється або поспішає, може перейти на російську. Конспекти та документацію веде українською.

"Питання в тому, що в Одесі немає мовного середовища. Бабуся вивчала українську тільки в радянській школі. А до того питання про мову не піднімалося у навчальному закладі. Адже студенти також говорять російською", – каже Ксенія.

Утім, як каже онука, викладачка визнає, що порушила закон, готова виправити ситуацію, піти на мовні курси та займатися з репетитором, щоб детально опанувати українську.

За словами Ксенії Проконової, пів року тому на лекції бабусі дійсно виступила студентка і сказала, що відмовляється слухати Рахманінова та Чайковського.

"Бабуся запропонувала їй ознайомитися з творчістю інших композиторів, яких студентка обере сама. Пізніше на прохання керівництва бабуся замінила цих двох композиторів на Гулака-Артемовського та Лисенка, однак у затверджених навчальних планах були російські композитори", – каже юристка.

Юристка каже, що іншим викладачам, які читали лекції російською, зробили лише зауваження, однак не звільнили.

"Якби бабусі дали місяць, я б її записала на курси української. Все можна було виправити, але у коледжі просто вирішили натиснути на людину і примусити написати заяву. Наразі ми направили у коледж іншу заяву, яка відкликає попередню. Може навіть підемо до суду", – говорить Ксенія.

Утім, повертатися на роботу літня жінка не планує через погане ставлення до неї. Наразі вона проводить приватні заняття вдома.