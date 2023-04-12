Головного диригента Одеської опери, який фотографувався з чоловіком Нетребко, звільнили з театру

Після появи головного диригента Одеської опери В’ячеслава Чернухо-Воліча на одній сцені із новим очільником Оперного театру в Баку Юсифом Ейвазовим, що викликало бурхливу реакцію в культурній спільноті – головного диригента звільнили.

Про це повідомив УП,Життя спочатку сам В’ячеслав Чернухо-Воліч, а згодом підтвердила очільниця Одеської опери Надія Бабіч.

За повідомленням директорки театру, В’ячеслава Чорнухо-Воліча звільнили сьогоднішнім числом, а причиною став резонанс, який викликали фото головного диригента із чоловіком путіністки Нетребко – Юсифом Ейвазовим. На сайті Одеської опери прибрали інформацію про звільненого головного диригента.

На сайті Одеської опери знищили сторінку, присвячену Чорнуха-Волічу. Фото: скріншот operahouse.od.ua

Вдень 12 квітня УП.Життя отримало інформацію, що в Одесі на афішах Одеської опери із виставами, в яких мав брати участь колишній головний диригент, заклеюють його ім‘я. Очільниця Опери повідомила, що афіші не просто "виправляють", а знімають повністю.

"Ми особисто все знімаємо – він тепер не головний диригент і взагалі не диригент нашого театру", – прокоментувала Бабіч.

На питання, чи буде у воєнний час проведено конкурс на посаду головного диригента – керівник театру заявила, що незабаром мають призначити в.о.

"Давайте ми трохи відійдемо від цієї ситуації – поки що про це не йдеться. Призначимо виконуючого обов’язки і будемо працювати. А далі роздивимось по можливостях і будемо оголошувати конкурс, коли побачимо, що є якісь достойні претенденти. Це головний диригент – дуже відповідальна посада – це музичний керівник театру", – заявила Надія Бабіч.

Головний диригент Одеської опери сфотографувався з Юсифом Ейвазовим. Фото: Facebook

Що передувало

8 квітня у Національній опері Азербайджану грали "Богему" Пуччіні. Диригувати запросили Головного диригента Одеської опери В’ячеслава Чернухо-Воліча. За день до концерту у Опери змінився керівник – театр очолив чоловік співачки Анни Нетребко, яка перебуває під санкціями в Україні, Юсиф Ейвазов. Спільні фото Головного диригента Одеської опери з Ейвазовим, зроблені після концерту, викликали обурення культурної спільноти. Сам В’ячеслав Чернухо-Воліч заявив, що не знав про призначення нового директора та що він не має достовірної інформації, що Юсиф Ейвазов підтримує погляди своєї дружини Анни Нетребко, яка з перших днів війни в Україні виступала за режим путіна. Докладно можна почитати тут.