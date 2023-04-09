У Китаї чоловіка засудили за те, що він налякав до смерті курей сусіда

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 квітня 2023

Громадянина Китаю засудили до в’язниці за те, що налякав до смерті понад тисячу курей сусіда, з яким ворогував.

Про курйозну судову справу повідомляє CNN.

Чоловік на прізвище Гу посварився з сусідом Чжуном після того, як останній без дозволу вирубав дерева.

Гу неодноразово прокрадався вночі на курячу ферму Чжуна. Незрозуміло, якими були наміри сусіда, але ліхтарик, який він використав, викликав паніку у курей. Птахи від страху збилася до купи і більшість з них загинули через тисняву.

 Фото: teptong/Depositphotos

Після першого візиту Гу у сусіда загинуло 500 курей. Його затримала поліція і змусила заплатити Чжуну компенсацію у розмірі 3 тис. юанів (436 доларів).

Утім, Гу не зупинився на досягнутому і повернувся на ферму Чжуна вдруге, цього разу вбивши 640 курей.

Суд постановив, що Гу навмисно завдав збитків Чжуну.

Влада Китаю заявила, що 1100 мертвих курей оцінили в 13 840 юанів (понад 2 тис. доларів).

Суд зобов’язав Гу відбувати шість місяців ув’язнення з одним роком випробувального терміну.

Вирок винесли з урахуванням каяття Гу у скоєному злочині.

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