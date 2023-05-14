У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років

В американському місті Гоупвел у штаті Нью-Джерсі на дах житлового будинку впав метеорит.

Вчені підтвердили, що це був рідкісний метеорит, якому 4,6 млрд років, повідомляє Space.

"Одразу було очевидно, що це метеорит із класу, який називається кам’яним хондритом", – сказав Нейтан Мегі, завідувач кафедри фізики Коледжу Нью-Джерсі.

Хондрити – це гірські породи, які складають 85% метеоритів, знайдених на Землі. Більшість хондритів, знайдених наразі, були виявлені в Антарктиді.

Метеорит врізався в будинок у м. Гоупвелл 8 травня 2023 року. Фото: Департамент поліції міста

Камінь, який впав на американський будинок, має 15 см висоти та 10 см ширини та вагу 0,9 кг. Він врізався в будинок, пом'яв дошки підлоги, пробив дві дірки в стелі та був ще теплим, коли його виявила місцева мешканка Сьюзі Коп у спальні її батька.

Коли рятувальники очистили будинок від будь-яких шкідливих радіоактивних залишків, власники оселі передали космічний камінь до місцевого коледжу для подальшої перевірки.

Дослідники з’ясували, що камінь існує з початку нашої Сонячної системи та являє собою фрагменти, що залишилися від її створення.

Метеорит планують назвати Тітусвілл, Нью-Джерсі: поштова адреса, найближча до місця його приземлення.

"Камінь перебуває у відмінному стані та є одним із дуже невеликої кількості подібних падінь хондритів, відомих науці", – сказав Магі.

Верхній шар метеорита має почорнілу кірку товщиною кілька міліметрів від часткового згоряння в атмосфері Землі.

За допомогою ручної лінзи, призначеної для уважного розгляду каменів, команда фізиків виявила, що мінерали метеорита мають блакитний і сірий кольори з невеликою кількістю інших змішаних металів.

Дослідники з коледжу Нью-Джерсі підтвердили, що цей камінь є метеоритом віком 4,6 млрд років. Фото: Коледж Нью-Джерсі

Команда також вивчила текстуру та склад породи, помістивши її у велику камеру сканувального електронного мікроскопа.

За попередніми оцінками, метеорит є хондритом класу LL-6, який містить менше заліза, ніж інші представники своєї родини, і принаймні на 30-40% щільніший за найпоширеніші гірські породи на Землі, такі як сланець або граніт.

"Тож було зрозуміло, що це не земний камінь", – сказав Мегі.

Ще до того, як космічний камінь порушив земну атмосферу, він був підданий сильному нагріванню в космічному просторі, що сильно змінило його структуру та склад.

Нагадаємо, 19 квітня у Києві містяни бачили яскравий спалах у небі, який виявився результатом падіння метеорита.