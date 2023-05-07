Вчені з'ясували, як метеорити з Марса потрапляють на Землю

З-поміж тисяч метеоритів на Землі щонайменше 188 мають марісанське походження.

Наприклад, метеорит Northwest Africa (NWA) 7034, який прозвали "Чорна красуня", потрапив на нашу планету з ударного кратера в регіоні Terra Cimmeria – Sirenum.

Вчені виявили, що для відколу метеоритів та їхнього потрапляння на Землю потрібний менший тиск, ніж передбачалося раніше.

Відповідне дослідження було опубліковане в журналі Science Advances, повідомляє Science Alert.

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Звідки на Землі метеорити з Марса?

Метеорит Northwest Africa (NWA) 7034, який прозвали "Чорна красуня". Фото: NASA

В історії нашої Сонячної системи були випадки, коли астероїди врізалися в Марс з такою силою, що уламки вилітали в космос.

Потім вони дрейфували, потрапляли в атмосферу Землі і приземлялися.

"Колись астрономи вважали, що це складний процес, і лише найпотужніші зіткнення здатні відкинути каміння з Марса в космос.

Але нові дослідження показують, що для цього потрібен набагато менший тиск, ніж вважалося раніше, а це означає, що в космосі може бути більше уламків Марса, які плавають у повітрі і летять до Землі", – кажуть вчені.

Команда планетологів з Каліфорнійського технологічного інституту використала нову потужну вибухову гармату для імітації зіткнення з Марсом.

Щоб не пошкодити обмежений, дорогоцінний запас марсіанських метеоритів, вони використовували каміння з Землі, що містить плагіоклаз, який є основним компонентом марсіанських порід.

Під високим тиском, наприклад, при зіткненні з астероїдом, плагіоклаз перетворюється на склоподібний матеріал, відомий як маскелініт.

За словами дослідників, знахідка маскелініту в породі вказує на тип тиску, якого зазнав зразок.

"Ми не на Марсі, тому не можемо спостерігати падіння метеорита на власні очі. Але ми можемо відтворити подібний удар в лабораторних умовах.

Ми виявили, що для запуску марсіанського метеорита потрібен набагато менший тиск, ніж ми думали", – каже Ян Лю, планетолог з JPL і співавтор дослідження.

Експерименти показали, що плагіоклаз перетворюється на маскелініт при ударному тиску в 30 гігапаскалів (ГПа), що в 300 тисяч разів перевищує атмосферний тиск на рівні моря, або в тисячу разів перевищує тиск, з яким стикається підводний човен під час занурення на глибину 3 кілометрів.

Завдяки новій і вдосконаленій вибуховій гарматі дослідження показало, що перехід насправді відбувається при тиску близько 20 ГПа, що відрізняється від попередніх експериментів.

Вчені пригадують: було складно змоделювати удар, який може запустити неушкоджені камені з Марса.

Метеорит Elephant Moraine 79001, знайдений в Антарктиці. Фото: NASA

"Чим точніше ми зможемо охарактеризувати ударний тиск, якого зазнав метеорит, тим більша ймовірність того, що ми зможемо ідентифікувати ударний кратер на Марсі, з якого він утворився", – йдеться у статті.

Минулого року вчені змогли точно визначити, що марсіанський метеорит "Чорна красуня" походить з ударного кратера в регіоні Terra Cimmeria – Sirenum на Червоній планеті.

"Звідки ми знаємо, що ці метеорити з Марса? Марсіанські метеорити можна відстежити на Червоній планеті, оскільки вони містять скупчення затриманого газу, що відповідає даним місій на Марс.

Зокрема, експеримент, проведений двома космічними апаратами NASA "Вікінг", які здійснили посадку на Марс у 1976 році, дозволив виміряти кількість різних газів у розрідженій марсіанській атмосфері", – кажуть вчені.

Ці ж гази були знайдені в 1983 році у метеориті під назвою Elephant Moraine 79001, знайденому в Антарктиці.

Нагадаємо, марсохід NASA Curiosity Rover під час дослідження кратера Гейл знайшов дорогоцінне каміння, яке може стати джерелом води на Марсі.

Також вчені заявили, що колись в атмосфері Марсу, ймовірно, не було кисню, але на планеті все одно могли бути форми життя.