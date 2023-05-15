У Луцьку працівники зоопарку вигодували мавпеня, від якого відмовилася мати. ФОТО

Працівники Луцького зоопарку виходили маленьке мавпенятко, за яким відмовилася доглядати мама.

Дитинча народилося 18 жовтня 2022 року в пари капуцинів-плакс, повідомляють у зоопарку.

Після народження мавпенятко просто лежало у вольєрі 3 години, однак материнський інстинкт у самки так і не прокинувся.

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Тоді працівниці відділу приматів зоопарку взяли малечу під свою опіку. Через часті відключення світла їм доводилося по черзі брати тваринку додому.

"Там маляті було легше забезпечити й обігрів, і харчування, і догляд. І потягнулися довгі дні боротьби за життя мавпеняти. Годування, як і в людських дитинчат, через три години цілодобово пляшечкою із сумішшю для новонароджених. Після кожного приймання їжі – масаж животика", – розповідають у зоопарку.

Також працівники зоопарку спостерігали за загальним станом вихованця, робили заміри температури. Окрім цього, вони вигадували пристосування, які забезпечували мавпеняті розвиток інстинктів, бо в природі воно тримається за спину матері. Для цього на пляшку, де постійно змінювали воду на теплу, натягнули махрову шкарпетку. Це повторювало вигин тіла самки, тож новонароджений на ній доволі часто спав.

Коли маля підросло і відпала потреба у додатковому теплі, цей "пристій" замінили на м’які іграшки. У догляді за малюком брали участь і діти працівниць, забезпечуючи йому дозвілля.

"Перший день життя, перший тиждень, перший місяць. Перший зуб, перші радощі від зустрічі з "мамами", перші демонстрації характеру для задоволення своїх потреб. Обійми і пустощі – все, як у людей", – кажуть працівники.

Малюк виявися самцем, тож назвали його Деміком. Наразі мавпеня, якому ось-ось виповниться сім місяців, уже перемістили у вольєр поруч із батьками.

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"Примати звикають до запахів одне одного, мама почала трохи проявляти інтерес до сина. А Демік вивчає нове житло, адаптувавшись до умов", – говорять у зоопарку.