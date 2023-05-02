"Ми всі його мами": соцмережі зворушив допис про молодого військового у потязі

Керівниця гуманітарної організації Наталія Тулінова їхала в одному вагоні з військовим у потязі "Київ-Івано-Франківськ". Разом з ними у Моршин направлялася 50-річна жінка. Коли жінки дізналися, що військовий служить у Краматорську і не має матері, вони почали піклуватися про нього, як про сина.
Пост жінки, яка стала свідком історії у купе поїзда, набув популярності та розчулив багатьох користувачів.
Наталія Тулінова розповіла "УП. Життя" деталі подорожі.
Наталія їхала разом з 50-річною жінкою, яка направлялася у Моршин на лікування, коли у купе зайшов молодий військовий.
"Військовий, ще дуже молодий, гарний, років 25-27, з великим рюкзаком, карематом, і сумними очима людини, що повернулась з фронту в бурхливий та майже безтурботний Київ. Наша розмова "ні про що" з жіночкою вмить припиняється. Ми починаємо метушливо пропонувати йому все що маємо: банани, цукерки, мінеральну воду, заварну каву, бутерброди", – пише жінка.
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Коли жінки дізналися, що військовий служить у Краматорську і не має матері,
вони почали піклуватися про нього, як про сина.
Військовий, якого звали Максим, був командиром і їхав додому в Івано-Франківськ.
У бесіді з жінками Максим розповів, що його мама померла, а сам він служить біля Краматорська, звідки його відпустили на три дні.
Після цього військовий заснув і спав понад 12 годин.
"Може за рік це його найдовший та найсолодший сон? А ми з жіночкою перемигуємось знаками, говоримо пошепки, в тому числі попередивши провідницю, щоб слідкувала за тишею в вагоні", – згадує Наталя.
Вранці сусідка, яка їхала до Моршина, приготувала військовому сніданок, витерла черевики та замовила кави.
З’ясувалося, що жінка має 28-річного сина, який воює під Марʼїнкою. Коли вона виходила на своїй станції, то поклала під подушку юнака, який все ще спав, маленьку іконку.
"Сльози стоять в горлі від того, що стала свідком, як цей юнак, був огорнутий уві сні, справжньою маминою турботою. Зраз всі ми – його мами", – написала Наталія.
У коментарі "УП. Життя" жінка розповіла, що військовий забрав залишену жінкою іконку. На вокзалі військовий подякував Наталії за волонтерство, і вони обійнялися.
|Максима – високого парубка з величезним рюкзаком – зустрів батько. Фото: Наталія Тулінова
Максима – високого парубка з величезним рюкзаком – зустрів батько.
"Ось такої історії я стала свідком. Про сина та маму. У мене немає синів, лише дві доньки, однак історія мене дуже розчулила", – сказала Наталія.
Чоловік Наталії, з яким вони познайомилися 22 роки тому, також перебуває на фронті.
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