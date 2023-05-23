Що таке "сонний борг" та чи можна спати "наперед" – пояснюють в МОЗ

Під час повномасштабної війни зберегти правильний режим сну майже неможливо ані цивільним через нічні обстріли РФ, ані військовим на фронті.

Утім, тривалий дефіцит сну має негативний вплив на здоров’я й може призвести до зниження фізіологічних та психологічних якостей людини.

Про це йдеться в брошурі "Чому турбота про сон важлива під час війни та як робити це правильно", яку опублікувало Міністерство охорони здоров’я.

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Військові потребують сну не менше, а подекуди й більше, ніж середньостатистична доросла цивільна людина. Утім, часто мають його дефіцит.

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Дефіцит сну може сприйматися несерйозно у військовому середовищі й підживлювати "культуру неспання".

Тривале неспання або так званий "сонний борг" може проявлятися у симптомах:

зниженні концентрації уваги, фокусу, пам’яті, швидкості реакції на подразник;

емоційних змінах;

появі дратівливості;

відчутті фізичної слабкості;

треморі кінцівок;

підвищенні загальної кількості помилок при фізичній та інтелектуальній діяльності.

"Існує обґрунтоване порівняння, що депривація (доба й більше без сну) має ефекти схожі на алкогольну інтоксикацію. Уявіть людину у стані сп’яніння за кермом автомобіля. Вона може бути небезпечною як для себе, так і для оточення", – пишуть в брошурі.

У МОЗ пояснили, що під час війни можна спати "із запасом", якщо немає можливості спати одним нічним блоком. Водночас такий метод не рекомендований для спання у мирний час.

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Якщо режим сну часто порушується, лікарі радять протягом доби отримати три типи світлових сигналів у порядку:

яскраве холодне світло (умовно денне);

тьмяне тепле світло як при заході сонця (умовні сутінки);

відсутність освітлення (механічне закривання повік тканиною абощо).

Також у МОЗ додають, що під час спання варто враховувати хронотип людини – індивідуальні особливості, що впливають на активність протягом доби.

"Переважна частина людей належить до різних відтінків проміжного хронотипу... Проте представники/ці крайніх хронотипів (умовні "жайворонки" та "сови") можуть мати додаткові проблеми з самопочуттям", – йдеться в довіднику.

Над брошурою працювали: кандидатка біологічних наук Ольга Маслова, бойовий медик Олексій Божко та військовий психолог Олексій Карачинський.

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