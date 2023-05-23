Що таке "сонний борг" та чи можна спати "наперед" – пояснюють в МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
12939
23 травня 2023

Під час повномасштабної війни зберегти правильний режим сну майже неможливо ані цивільним через нічні обстріли РФ, ані військовим на фронті. 

Утім, тривалий дефіцит сну має негативний вплив на здоров’я й може призвести до зниження фізіологічних та психологічних якостей людини. 

Про це йдеться в брошурі "Чому турбота про сон важлива під час війни та як робити це правильно", яку опублікувало Міністерство охорони здоров’я. 

Військові потребують сну не менше, а подекуди й більше, ніж середньостатистична доросла цивільна людина. Утім, часто мають його дефіцит. 

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Читайте також: Як поєднати повітряні тривоги та якісний сон: говоримо з експертами

Дефіцит сну може сприйматися несерйозно у військовому середовищі й підживлювати "культуру неспання". 

Тривале неспання або так званий "сонний борг" може проявлятися у симптомах: 

  • зниженні концентрації уваги, фокусу, пам’яті, швидкості реакції на подразник; 
  • емоційних змінах; 
  • появі дратівливості;
  • відчутті фізичної слабкості; 
  • треморі кінцівок; 
  • підвищенні загальної кількості помилок при фізичній та інтелектуальній діяльності.

"Існує обґрунтоване порівняння, що депривація (доба й більше без сну) має ефекти схожі на алкогольну інтоксикацію. Уявіть людину у стані сп’яніння за кермом автомобіля. Вона може бути небезпечною як для себе, так і для оточення", – пишуть в брошурі.  

У МОЗ пояснили, що під час війни можна спати "із запасом", якщо немає можливості спати одним нічним блоком. Водночас такий метод не рекомендований для спання у мирний час.  

Якщо режим сну часто порушується, лікарі радять протягом доби отримати три типи світлових сигналів у порядку: 

  • яскраве холодне світло (умовно денне);
  • тьмяне тепле світло як при заході сонця (умовні сутінки);
  • відсутність освітлення (механічне закривання повік тканиною абощо). 
Фото: photographee.eu/Depositphotos

Також у МОЗ додають, що під час спання варто враховувати хронотип людини – індивідуальні особливості, що впливають на активність протягом доби. 

"Переважна частина людей належить до різних відтінків проміжного хронотипу... Проте представники/ці крайніх хронотипів (умовні "жайворонки" та "сови") можуть мати додаткові проблеми з самопочуттям", – йдеться в довіднику. 

Над брошурою працювали: кандидатка біологічних наук Ольга Маслова, бойовий медик Олексій Божко та військовий психолог Олексій Карачинський.

Раніше ми розповідали про 6 причин, чому варто спати на спині.  

Читайте також: Як заснути, мати хороший сон і не нажити безсоння. Наукові поради


Реклама:


 1307
Суспільство

"Кнопка паніки" для жінок і робот-сортувальник: як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає

Діана Кречетова
 8500
Суспільство

Товсті коти – це мило, але небезпечно. Як зрозуміти, що в улюбленця зайва вага

Олена Барсукова
 5985
КУЛЬТУРА

Жіночий вагон з Жаданом. Поет видає збірку віршів про залізницю і любов

Олена Лисенко

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED