6 причин, чому варто спати на спині

Люди люблять спати на боці, у позі ембріона та на животі.

Декому сон на спині спершу може видатися незручним, але сенс привчити себе до цієї пози є.

Саме ця поза допомагає тримати хребет у рівному стані та є профілактикою головного болю та напруги.

Сон на спині також запобігає появі зморшок і подразнень на обличчі, повідомляє Healthline.

Ось 6 причин, чому варто спати на спині.

Може допомогти зменшити біль у спині та шиї

Сон на спині допомагає зменшити тиск на хребет. Бо таке положення імітує позу, коли ви стоїте прямо.

Спати на животі з головою на бік це все одно, що годинами повертати голову в одному напрямку, сидячи або стоячи. Також під час цього положення здавлюється хребет, тому що шия відхилена назад.

Набагато легше дати хребту відпочинок, лежачи на спині та підтримуючи природний вигин хребта.

Дослідники виявили, що сон на спині з обома руками збоку або на грудях – найкращий спосіб запобігти болю в хребті та шиї.

Сон на спині знімає тиск з голови.

Цервікогенні головні болі, тобто болі, пов’язані з шийним відділом хребта, починаються з шиї і часто помилково приймаються за мігрень.

Їхніми симптомами можуть бути пульсуючий біль з одного боку голови або обличчя, біль біля очей, при кашлі або чханні, чутливість до світла і шуму, нечіткий зір, розлад шлунку та защемлені нерви.

Утримуючи голову, шию та хребет у нейтральному положенні, ви зменшуєте тиск і уникаєте болю.

Навіть під час сну на спині може бути звичка повертати голову. Використовуйте подушки для підтримки шиї та допомагайте тілу не піддаватися спокусі.

Покращує дихання

Якщо ви лежите на животі або навіть на боці, можуть виникнути проблеми з диханням.

Діафрагма – це м’яз, відповідальний за дихання, і стискання його робить дихання більш поверхневим. Дослідження показало, що повільне, глибоке дихання вночі призводить до вироблення мелатоніну – гормону, який сприяє розслабленню та сприяє спокійному сну.

Сон з піднятою головою допомагає зняти закладеність носа і запобігти закупорці носових ходів. Коли голова опускається вниз, рідина накопичуються в пазухах.

Якщо підперти голову, гравітація зробить свою справу, щоб допомогти утримувати дихальні шляхи чистими.

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Захищає шкіру

Наволочки вбирають жир зі шкіри та волосся, а також залишки продуктів. Вони легко переносяться на обличчя під час сну.

Через це можуть виникнути проблеми зі шкірою, зокрема вугрі, почервоніння і подразнення.

Навіть якщо ви використовуєте атласні або шовкові наволочки, які менше вбирають жир, чому б взагалі не уникнути контакту зі шкірою подушки?

Під час сну на спині обличчя людини не торкається до наволочки, а тому її шкіра захищена від бруду, який може її подразнювати.

Запобігає появі зморшок

Коли обличчя знаходиться безпосередньо на подушці, тертя може викликати зморшки. Те ж саме стосується і шиї.

Сон на спині також допомагає тримати засоби для догляду за шкірою на обличчі, а не на наволочці.

Зменшує набряклість

Коли ви лежите на будь-якій частині обличчя, у цій зоні накопичується рідина.

Скупчення рідини викликає набряклість навколо очей і на обличчі. Лежачи на спині, ви зменшуєте набряклість.

Дарує пробудження з сонцем

Коли ви лежите обличчям догори, легше помічаєте зміни світла.

Коли світло проникає у кімнату, ви можете краще сприймати сигнал від сонця, що пора прокидатися. Цей спосіб приємніший за звук будильника.

Крім того, світло допомагає регулювати добовий ритм, тому ви можете спати і прокидатися в оптимальний час.

Як привчитися спати на спині

Для того, щоб почати спати на спині, варто треба мати під рукою кілька подушок і згорнутий рушник.

Спробуйте покласти подушку під коліна, або згорнутий рушник під поперек. Це допоможе підтримувати ваше тіло з природними вигинами і змістити тиск зі спини.

Теплий напій, слабке освітлення, медитація, розслаблюючі запахи, як-от лаванда, та менше часу перед екраном – також сприяють м’якому переходу до сну на спині.

Водночас інші медики радять спати на лівому боці, бо таке положення запобігає хропінню та печії, покращує травлення та дає відпочити серцю.

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