У лідерах – УКУ і КНУ Шевченка: які IT-виші увійшли до найкращих в Україні

Український католицький університет посів перше місце у рейтингу ІТ-університетів.

Про це повідомляє ІТ-портал DOU, який вперше після початку повномасштабної війни створило рейтинг 20 найкращих ІТ-університетів, які випускають ІТ-фахівців.

Навчальні заклади оцінювали за трьома показниками: рівнем зарплати випускників, знанням ними англійської та їхнім враженням від навчального процесу та його результатами.

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Перше місце посів Український католицький університет. Середня зарплата його випускників становить 3,7 тис. доларів, рівень знання англійської випускниками – 83%. Також студенти та випускники вишу готові рекомендувати його іншим: середня оцінка – 9,3 бала з 10.

На другому місці рейтингу – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Третє місце поділили – Київський Національний Університет імені Шевченка, Києво-Могилянська академія і Одеський Національний університет ім. Мечникова.

Двадцятка кращих ІТ-університетів за версією DOU

Київській політехнічний інститут імені Сікорського, який є найбільшим ІТ-університетом України, посів 8-му позицію рейтингу.

"Попри високі зарплати студенти і випускники КПІ скептично відгукуються про свій виш. Їхня готовність рекомендувати його отримала 6,4 бала з 10, що нижче від середнього рівня за всіма університетами", – кажуть у DOU.

Загалом, середня зарплата ІТ-фахівців складає 2,8 тис. доларів, а рівень знань англійської – 51%.

Наскільки студенти та випускники готові рекомендувати свій виш

Також під час опитування з’ясували, що понад 90% айтівців мають вищу освіту або здобувають її, і тільки 4% не рекомендують сучасним абітурієнтам здобувати вищу освіту.

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77% студентів і недавніх випускників рекомендували б нинішнім абітурієнтам здобувати освіту в Україні, а 19% – за кордоном.

Опитування студентів показало, що 79% нинішніх студентів-майбутніх айтівців українських університетів навчаються повністю онлайн.

При цьому 34% студентів вважають більш ефективним очне навчання, а 30% – дистанційне.