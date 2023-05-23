У лідерах – УКУ і КНУ Шевченка: які IT-виші увійшли до найкращих в Україні

Український католицький університет посів перше місце у рейтингу ІТ-університетів.

Про це повідомляє ІТ-портал DOU, який вперше після початку повномасштабної війни створило рейтинг 20 найкращих ІТ-університетів, які випускають ІТ-фахівців.

Навчальні заклади оцінювали за трьома показниками: рівнем зарплати випускників, знанням ними англійської та їхнім враженням від навчального процесу та його результатами.

Перше місце посів Український католицький університет. Середня зарплата його випускників становить 3,7 тис. доларів, рівень знання англійської випускниками – 83%. Також студенти та випускники вишу готові рекомендувати його іншим: середня оцінка – 9,3 бала з 10.

На другому місці рейтингу – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Третє місце поділили – Київський Національний Університет імені Шевченка, Києво-Могилянська академія і Одеський Національний університет ім. Мечникова.

Двадцятка кращих ІТ-університетів за версією DOU

Київській політехнічний інститут імені Сікорського, який є найбільшим ІТ-університетом України, посів 8-му позицію рейтингу.

"Попри високі зарплати студенти і випускники КПІ скептично відгукуються про свій виш. Їхня готовність рекомендувати його отримала 6,4 бала з 10, що нижче від середнього рівня за всіма університетами", – кажуть у DOU.

Загалом, середня зарплата ІТ-фахівців складає 2,8 тис. доларів, а рівень знань англійської – 51%.

Наскільки студенти та випускники готові рекомендувати свій виш

Також під час опитування з’ясували, що понад 90% айтівців мають вищу освіту або здобувають її, і тільки 4% не рекомендують сучасним абітурієнтам здобувати вищу освіту.

77% студентів і недавніх випускників рекомендували б нинішнім абітурієнтам здобувати освіту в Україні, а 19% – за кордоном.

Опитування студентів показало, що 79% нинішніх студентів-майбутніх айтівців українських університетів навчаються повністю онлайн.

При цьому 34% студентів вважають більш ефективним очне навчання, а 30% – дистанційне.