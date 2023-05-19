Кабмін призначив двох заступників міністра освіти, які будуть займатися школами та вишами

Кабінет міністрів України призначив ще двох заступників міністра освіти.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Заступниками очільника МОН стали Андрій Сташків та Михайла Винницький.

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"Андрій відповідатиме за середню освіту, а Михайло – за вищу. Для мене важливо, що і Андрій, і Михайло не лише чудові менеджери, а й сильні практики", – заявив міністр.

Міністр Лісовий з новими заступниками

За словами Оксена Лісового, Андрій Сташків має понад 5 років досвіду роботи заступником директора обласного департаменту освіти в Івано-Франківській області.

"Він координував впровадження реформи НУШ: це і оновлення освітнього простору, і навчання вчителів, і формування мережі шкіл", – говорить Оксен Лісовий.

Михайло Винницький понад 20 років викладає на кафедрі соціології у Києво-Могилянській Академії, а також в Могилянській та Львівській бізнес-школах (УКУ).

Вінницький є консультантом з управління та організаційного розвитку. З 2014 по 2020 рік був радником трьох міністрів освіти і науки України. У 2019-2022 роках очолював секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

"Його багатолітній досвід та сучасне бачення вищої освіти – саме те, що потрібно сьогодні українській системі освіти", – зазначив міністр освіти.

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Напередодні призначення Михайло Винницький опублікував своє бачення реформи вищої освіти. На його думку, у реформуванні важливо зробити три наступні кроки:

сприяти переосмисленню суті, місії, ролі закладів вищої освіти у містах, у яких їх багато;

стимулювати співпрацю між інститутами НАНУ і університетами через формування спільних аспірантських програм;

уможливити вступ на бакалаврат на широкий напрям, а не, як зараз, відразу на спеціальність.

До призначення Сташківа та Винницького у Лісового налічувалося 5 заступників: Андрій Вітренко, Світлана Даниленко, Денис Курбатов, Дмитро Завгородній, Євген Кудрявець. Державним секретарем МОН призначено Максима Ярмистого.