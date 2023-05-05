24 військові представлятимуть Україну на Іграх нескорених у Німеччині

У Львові пройшов національний відбір до збірної, яка представлятиме Україну на Іграх нескорених у німецькому місті Дюссельдорф. У відборі взяли участь 223 учасники з усіх регіонів України – військові та ветерани, які отримали поранення.

Про це повідомили у Львівській міській раді та Національній гвардії України.

Цьогоріч збірну України представлятимуть 24 учасники з-поміж військовослужбовців та ветеранів. Впродовж трьох місяців спортсмени проходитимуть посилену підготовку та виступлять у міжнародних змаганнях, що пройдуть з 9 по 16 вересня у Німеччині.

Як проходив відбір і хто брав у ньому участь

Спортсмени змагалися у 9 дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування у приміщенні, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс, баскетбол на візках.

На відкритті Ігор у залі поставили порожній стіл з футболками з іменами полеглих за Україну спортсменів.

Останнім змаганням першого дня стала командна гра, а саме – баскетбол на візках. Ця гра є чи не найбільшим експромтом, адже майже всі хлопці вперше сіли у спеціальні візки та зіграли у такий баскетбол.

Другий змагальний день складався зі стрільби з лука, велоспорту, плавання та настільного тенісу. Найвидовищнішим з цих змагань став велоспорт. Це єдина частина цьогорічних Ігор Нескорених, яка відбувалась на відкритій локації в центрі Львова, тож львів'яни могли подивитись на змагання та повболівати за учасників.

Полковник Національної гвардії Олександр Пискун з Кривого Рогу здобув золоту медаль на національному відборі на Ігри Нескорених-2023 у Львові.

Полковник Національної гвардії Олександр Пискун з Кривого Рогу виграв золоту медаль

Військовий виступив у другий день Національного відбору у двох дисциплінах – настільному тенісі та стрільбі з лука. Полковник отримав "золото" у настільному тенісі та "бронзу" – в стрільбі з лука.

Олександр Пискун отримав поранення ще у 2014-му році під час звільнення Лисичанську. Чоловік пройшов тривале лікування та реабілітацію. Олександр брав участь в Іграх Нескорених і в попередні роки, змагався у плаванні та штовханні ядра.

На відкритті Ігор у залі поставили порожній стіл з футболками з іменами полеглих за Україну спортсменів

26-річний Олександр Будько з Рівного (позивний "Терен") бере участь в Іграх Нескорених уперше. Він одразу спробував себе у максимальній кількості видів спорту: жим лежачи, біг, веслування, баскетбол на візках і волейбол сидячи.

26-річний Олександр Будько з Рівного (позивний "Терен") бере участь в Іграх Нескорених уперше

Завантажити фото "У військо я потрапив у травні 2022 року. Воював на Харківщині, Ізюмський напрямок. У серпні в окоп щось прилетіло, навіть не знаю, що саме, і так сталось, що мені ампутували дві ноги. Я одразу розумів, що буду брати участь в Іграх Нескорених, тому почав тренуватись ще до того, як мав протези" – каже він.Завантажити фото

Останнім змаганням першого дня стала командна гра, а саме – баскетбол на візках

У велоспорті взяв участь і 60-річний львів'янин Микола Сипливий (позивний "Сокіл"). Чоловік каже, що долучається до Ігор вже третій рік поспіль, бо дуже любить цю "молодіжну" атмосферу. Завантажити фото

"Я – доброволець з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення спочатку служив у львівській 103-ій бригаді, а потім перевівся в луганську, 111-ту. Кілька разів отримав мінно-вибухове поранення. У Іграх Нескорених беру участь з 2019 року", – ділиться військовий.





Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/sport/296281-u-lvovi-provely-naimasshtabnishi-vseukrainski-zmahannia-ihry-neskorenykh-iak-tse-bulo-foto-video?fbclid=IwAR054bRTQT3gaECkdxq_h8h-EF7-BHMAe_U4krgTkEN_BDP2BZ3EautJ064

Кожен військовий має свою унікальну історію

"Кожен військовий має свою унікальну історію та своїм прикладом надихає інших і показує, що неможливе – можливо. Весь світ бачить, що жодна травма не може зламати сильних духом українців",– кажуть у Нацгвардії.

Ігри Нескорених (Invictus Games) започаткував принц Гарі у 2014 році. Вперше Ігри прийшли у Лондоні. Україна приєдналася до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши у Торонто.

Фото: Нацгвардія, Львівська міськрада.