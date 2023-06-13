До нацпарку "Тузлівські лимани" прилетів чорний лебідь

В Одеський Національний парк "Тузлівські лимани" прилетів чорний лебідь.

Про це повідомив доктор біологічних наук, професор Іван Русєв.

Батьківщиною птаха є Австралія і Тасманія.

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У нацпарку говорять, що лебідь ймовірно прилетів з якогось українського зоопарку.

В Одеський Національний парк "Тузлівські лимани" чорний лебідь

"Може після катастрофи на Дніпрі, а може і з Асканії Нова", – говорить Іван Русєв

За словами чорний лебідь у середині ХІХ століття був завезений до Нової Зеландії, де швидко і успішно прижився. Потім птахів завезли до Північної Америки та Європи, де тримали у парках.

Чорні лебеді взагалі рідко літають, з землі злітають дуже важко, та й з води можуть злетіти не відразу. Утім, якщо чорний лебідь вже у повітрі, то летить дуже швидко.

"Своєрідна краса чорного лебедя особливо помітна, коли він шниряє над землею і його білі махові пера різко виділяються на загальному тлі синяво-чорного оперення. По краях крил у чорного лебедя кучеряві пір'я. Дзьоб яскраво-червоний", – розповідає науковець.

Батьківщиною птаха є Австралія і Тасманія

На відміну від всім відомого лебедя шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Птиці голосно вітають один одного, супроводжуючи це кивками голови.

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"На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітним птахом не є. Однак, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав'язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування", – пояснює Іван Русєв.

Харчується птах переважно водною рослинністю, дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тузлівських лиманах.

Іван Русєв також зазначив, що під час війни до нацпарку прилетіли понад 500 рожевих фламінго, які раніше гніздувались на окупованій Херсонщині.