"Ситуація у нацпарках критична": під загрозою 30% заповідників Херсонщини

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2023

Росія підірвала Каховську ГЕС і поставила під загрозу зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив окупантами Каховської ГЕС становить 55 млрд гривень, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Наразі з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 км3 води. 

Рівень води у водосховищі вже становить 10,55 м і він продовжує знижуватися, каже міністр.

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 Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Також критичною є ситуація у національних парках. Лише нацпарку "Нижньодніпровський" окупанти завдали збитків на понад 46 млрд грн.

"Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський". 

Продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" – на 4,2 метри та "Кам'янська Січ" – на 6 метрів", – написав міністр у своєму Facebook.

Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. 

Також через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова. 

Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів.

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