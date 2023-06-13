Постукала з труни: в Еквадорі жінка "ожила" під час власного похорону

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 червня 2023

В Еквадорі 76-річна жінка, яку мали поховати, виявилася живою: вона почала стукати у труну під час власних поминок. 

Медсестра-пенсіонерка Белла Монтоя була госпіталізована 9 червня після ймовірного інсульту, повідомляє The Associated Press і The Guardian.

У жінки сталася кардіореспіраторна зупинка – припинення дихання та роботи серця. Вона не реагувала на реанімаційні заходи, тож черговий лікар констатував смерть.

Сім'я відвезла тіло до похоронного бюро, а потім влаштувала поминки, як раптом усі запрошені почули дивні звуки.

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Син жінки Жільберто Барбера розповів, що у труні почало щось гриміти, і всі родичі злякалися.

"Нас було близько 20 людей. Приблизно через п'ять годин після поминок труна почала видавати звуки. 

Моя мама була загорнута в простирадла і билася об труну, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихає", – пригадує чоловік.

Родичі відвезли Беллу до лікарні в центральному місті Бабахойо. Міністр охорони здоров'я Еквадору повідомив, що вона перебуває в інтенсивній терапії. 

Однак лікарі не дають родичам обнадійливих прогнозів.

У медичному закладі, який констатував смерть живої жінки, розпочали розслідування.

Також МОЗ Еквадору створило технічний комітет для перевірки того, як лікарня видає свідоцтва про смерть.

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