Постукала з труни: в Еквадорі жінка "ожила" під час власного похорону

В Еквадорі 76-річна жінка, яку мали поховати, виявилася живою: вона почала стукати у труну під час власних поминок.
Медсестра-пенсіонерка Белла Монтоя була госпіталізована 9 червня після ймовірного інсульту, повідомляє The Associated Press і The Guardian.
У жінки сталася кардіореспіраторна зупинка – припинення дихання та роботи серця. Вона не реагувала на реанімаційні заходи, тож черговий лікар констатував смерть.
Сім'я відвезла тіло до похоронного бюро, а потім влаштувала поминки, як раптом усі запрошені почули дивні звуки.
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Син жінки Жільберто Барбера розповів, що у труні почало щось гриміти, і всі родичі злякалися.
"Нас було близько 20 людей. Приблизно через п'ять годин після поминок труна почала видавати звуки.
Моя мама була загорнута в простирадла і билася об труну, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихає", – пригадує чоловік.
Родичі відвезли Беллу до лікарні в центральному місті Бабахойо. Міністр охорони здоров'я Еквадору повідомив, що вона перебуває в інтенсивній терапії.
Однак лікарі не дають родичам обнадійливих прогнозів.
У медичному закладі, який констатував смерть живої жінки, розпочали розслідування.
Також МОЗ Еквадору створило технічний комітет для перевірки того, як лікарня видає свідоцтва про смерть.
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