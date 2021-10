Чому люди бачать “потойбіччя” в моменти клінічної смерті?

Існує чимало історій про досвід людей, що потрапляли в стан клінічної смерті та поверталися до життя.

Вони розповідають про те, що бачили "світло в кінці тунелю" або спілкувалися з янголами чи мертвими родичами, поки були "по той бік життя".

Інтерес людей підігрівають і науково-популярні фільми та книги на цю тематику.

До того ж, в еру прискореного розвитку технологій лікарі мають більше шансів повертати людей, що опиняються на порозі смерті.

Але чому люди бачать якісь "надприродні" речі в моменти найбільшої травми свого організму?

З цими питаннями ми звернулися в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" до лікарки-анестезіолога та реаніматолога Дар’ї Сімчук.

З цими питаннями ми звернулися в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" до лікарки-анестезіолога та реаніматолога Дар'ї Сімчук.

