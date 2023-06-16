Без сперми та яйцеклітини: науковці вперше у світі створили штучні ембріони, схожі на людські

Американські та британські вчені вперше у світі створили штучні ембріони, які нагадують ембріони на ранніх стадіях розвитку людини.

Для цього їм знадобилися не яйцеклітина та сперма, а стовбурові клітини, повідомляє CNN з посиланням на The Guardian.

Професорка біології та біологічної інженерії в Каліфорнійському технологічному й Кембриджському університетах Магдалена Зернічка-Гетц 14 червня розповіла, що разом з командою їм вдалося створити перші штучні людські ембріони.

За її словами, їх виростили з людських ембріональних стовбурових клітин, з яких переважно розвиваються плацента, жовтковий мішок й ембріон у тілі жінки.

Фото: Bailey Weatherbee/Carlos Gantner/Zernicka-Goetz Lab

Створені ембріоноподібні структури перебувають на ранніх стадіях розвитку, оскільки в них немає мозку чи серця. Водночас за словами Зернічка-Гетц, вони мають статеві клітини, які далі розвиватимуться в яйцеклітину та сперму.

"Я хочу підкреслити, що це не людські ембріони, але вони дуже схожі на них. Це важливий крок на шляху до розуміння, чому так багато вагітностей зриваються, оскільки викидні трапляються приблизно в той час розвитку, на якому ми будуємо ці ембріоноподібні структури", – розповіла Магдалена Зернічка-Гетц.

Вона додала, що дослідження було схвалено авторитетним науковим журналом, втім не було опубліковано.

Зернічка-Гетц сказала, що метою її дослідження було не створити життя, а запобігти його втраті й зрозуміти, чому трапляються викидні.

Раніше команда Зернічка-Гетц із командою лікарів з Ізраїля описували створення модельних ембріоноподібних структур зі стовбурових клітин миші.

Через вісім днів розвитку у вирощених ембріонів почали розвиватися мозок, серце й формуватися кишковий тракт.

Директор з досліджень Інституту Френсіса Кріка Джеймс Бріско зазначив, що створення штучних ембріонів наразі є незаконним.

"На відміну від людських ембріонів, отриманих в результаті екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), де існує встановлена ​​правова база, наразі немає чітких правил, що регулюють моделі людських ембріонів, отриманих зі стовбурових клітин.

Існує нагальна потреба в нормативних актах, які б забезпечили основу для створення та використання моделей людських ембріонів, отриманих зі стовбурових клітин", – розповів він.

Раніше ми повідомляли, у США діти народилися з ембріонів, заморожених 30 років тому.