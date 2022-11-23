Новий рекорд: у США діти народилися з ембріонів, заморожених 30 років тому. ФОТО

В американському штаті Теннессі народилися двійнята з ембріонів, заморожених понад 30 років тому.

Малюки з'явилися на світ 31 жовтня у подружжя Ріджвей, яке "всиновило" ембріони іншої пари.

Двійнят назвали Лідія і Тімоті, повідомляє CNN.

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Ембріони, з яких народилися діти, зберігалися при температурі близько -128°C з 22 квітня 1992 року.

Це новий рекорд серед заморожених на тривалий час ембріонів, які призвели до успішного народження живих малят.

Фото: National Embryo Donation Center

У Рейчел та Філіпа Ріджвей з Орегона – шестеро дітей. Крім новонароджених малят, пара виховує ще чотирьох дітей віком 8, 6, 3 і майже 2 роки.

"У цьому є щось карколомне. Мені було 5 років, коли Бог дав життя Лідії та Тімоті, і відтоді Він зберігає це життя", – сказав батько Філіп Ріджвей.

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Ембріони були створені для подружньої пари за допомогою екстракорпорального запліднення. Чоловікові було близько 50 років, тому лікарі використали сперму 34-річного донора.

Ембріони заморозили 22 квітня 1992 року та зберігали в лабораторії фертильності на західному узбережжі США.

А у 2007 році пара, для якої створювалися ембріони, пожертвувала їх Національному центру донорства ембріонів у Ноксвіллі з надією, що інша сім’я зможе їх "всиновити".

Майже три десятиліття ембріони перебували у "сховищах", які зберігалися в рідкому азоті при температурі майже 200 градусів нижче нуля. Зрештою, їх "підсадили" до матері Рейчел Ріджвей, яка народила малят.

"Ми ніколи не визначали певну кількість дітей...Ми завжди думали, що матимемо стільки, скільки Бог хоче нам дати, і коли ми почули про усиновлення ембріонів, ми подумали – це те, що ми хочемо б зробити", – додав Філіп.

Нагадаємо, ізраїльські вчені створили перші у світі "синтетичні ембріони" із зачатком серця, що б’ється, обійшовши потребу у у спермі, яйцеклітинах та заплідненні.

Детальніше про штучне запліднення можна дізнатися з подкасту "Диво у пробірці: штучне запліднення, безпліддя чоловіків, та з чого починається день ембріолога".