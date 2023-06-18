Третина скарг до мовного омбудсмена стосується сайтів, сторінки яких ведуться не українською

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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18 червня 2023

До Секретаріату мовного омбудсмена надійшло 1650 звернень про недотримання мовного законодавства.

Третина з них стосується відсутності у сайтів стартової сторінки українською мовою, розповів в ефірі телемарафону 18 червня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Це інтернет-магазини, сайти окремих медіа. По усіх них ми працюємо і приводимо їх до норм закону. У нас є факти накладення санкцій у вигляді попереджень або штрафів. Це абсолютно дієво", – пояснив Кремінь.

Мовний омбудсмен нагадав, що з 16 липня 2022 року запрацювала норма, яка передбачає використання державної мови в інтернеті та інтерфейсах комп'ютерних програм, встановлених на товарах.

 Тарас Кремінь

"Коли ви заходите до інтернету, то стартова сторінка усіх українських сайтів має бути українською мовою. У кого цього немає, це порушення мовного законодавства, і треба сигналізувати на адресу нашого Секретаріату. Ми будемо вживати відповідних заходів реагування", – сказав Кремінь.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що проситиме Верховну Раду прибрати з паспортів старого зразка дублювання інформації російською мовою.

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