Лише 8% громадян бачать "утиски російськомовних" в Україні. Опитування

Російські пропагандисти часто поширюють брехню про "утиски і переслідування" в Україні через російську мову.

Київський міжнародний інститут соціології у травні провів опитування із запитанням, чи бачать самі українці дискримінацію російськомовних у державі.

Хоча за рік показник дещо знизився, але все одно абсолютна більшість українців (84%) вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань (у травні 2022 року цей показник становив 93%).

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Лише 8% респондентів вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань. У травні 2022 року так думали 5% опитаних.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення, як і в 2022 році, вважають, що утисків і переслідувань російськомовного населення немає.

Зокрема, серед жителів сходу так вважають 85% опитаних, а серед жителів півдня – 81%.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає.

Лише 13% вважають, що такі утиски трапляються.

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Соціологи додають, що у вибірці було лише 32 респондентів з 984, які ідентифікують себе за національністю як росіяни.

Такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків. Утім, показово, що серед них лише 6 бачать утиски через російську мову, а 25 вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

Наразі абсолютна більшість українців незалежно від регіону походження, мови спілкування чи національності вважають, що проблем з використанням російської мови немає, кажуть у КМІС.

Водночас зараз стало трохи менше тих, хто в цьому впевнений.

Нагадаємо, за останній рік в Україні побільшало людей, які говорять українською та вважають її рідною.

Також 52% українців висловилися проти того, щоб діти у школах вивчали російську мову.

Але попри війну майже 30% українців продовжують слухати російську музику.

Опитування проводилось упродовж 26 травня-5 червня 2023 року. У ньому взяли участь 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та ОРДЛО).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України віком 18+, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.