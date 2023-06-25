Науковці показали світлини Марса в ультрафіолетовому світлі. ФОТО

Вчені з NASA опублікували світлини Марса в ультрафіолетовому світлі.

Вони показують зміни пір року на червоній планеті, повідомляє Space.com.

Перші світлини зробили в липні 2022 року, під час літнього сезону південної півкулі. УВ цей час планета розташована найближче до сонця.

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Повторні знімки зробили у січні 2023 року, коли планета опинилась у дальній точці своєї орбіти навколо Сонця.

Фото: NASA

Світлини вдалось зробити за допомогою приладу MAVEN Imaging Ultraviolet Spectrograph. Він вимірює довжини хвиль від 110 до 340 нанометрів за межами видимого спектра.

Фіолетові області на фотографіях представляють озон в атмосфері Марса, а білі та сині області – хмари або серпанок у небі планети. На нових зображеннях поверхня планети виглядає буро-коричневою або зеленою.

"Так вчені можуть отримати уявлення про атмосферу Марса та дивовижні особливості поверхні", – запевняють в NASA.

Марс, як і Земля, має нахилену вісь, завдяки чому на планеті змінюються сезони. Однак рік на Червоній планеті триває вдвічі довше за земний.

У Червоної планети південна куля більше нахилена до Сонця. Через це температури влітку на ній значно вищі. Це спричиняє турбулентність, сильніші вітри та сильніші пилові бурі.

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Влітку через високі температури також тануть льодові снігові шапки на південному полюсі. Це вивільняє вуглекислий газ і спричиняє загустіння атмосфери.

Вивчення цих систем дозволить краще поглянути на те, як Червона планета еволюціонувала з часом.

"Розуміння втрати атмосфери дає вченим уявлення про історію атмосфери та клімату Марса, рідку воду та придатність для життя планети", – йдеться в заяві представників NASA.