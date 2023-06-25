Науковці показали світлини Марса в ультрафіолетовому світлі. ФОТО

Вчені з NASA опублікували світлини Марса в ультрафіолетовому світлі.

Вони показують зміни пір року на червоній планеті, повідомляє Space.com.

Перші світлини зробили в липні 2022 року, під час літнього сезону південної півкулі. УВ цей час планета розташована найближче до сонця.

Повторні знімки зробили у січні 2023 року, коли планета опинилась у дальній точці своєї орбіти навколо Сонця.

Фото: NASA

Світлини вдалось зробити за допомогою приладу MAVEN Imaging Ultraviolet Spectrograph. Він вимірює довжини хвиль від 110 до 340 нанометрів за межами видимого спектра.

Фіолетові області на фотографіях представляють озон в атмосфері Марса, а білі та сині області – хмари або серпанок у небі планети. На нових зображеннях поверхня планети виглядає буро-коричневою або зеленою.

"Так вчені можуть отримати уявлення про атмосферу Марса та дивовижні особливості поверхні", – запевняють в NASA.

Марс, як і Земля, має нахилену вісь, завдяки чому на планеті змінюються сезони. Однак рік на Червоній планеті триває вдвічі довше за земний.

У Червоної планети південна куля більше нахилена до Сонця. Через це температури влітку на ній значно вищі. Це спричиняє турбулентність, сильніші вітри та сильніші пилові бурі.

Влітку через високі температури також тануть льодові снігові шапки на південному полюсі. Це вивільняє вуглекислий газ і спричиняє загустіння атмосфери.

Вивчення цих систем дозволить краще поглянути на те, як Червона планета еволюціонувала з часом.

"Розуміння втрати атмосфери дає вченим уявлення про історію атмосфери та клімату Марса, рідку воду та придатність для життя планети", – йдеться в заяві представників NASA.